Quatre projets cinématographiques marocains sélectionnés pour recevoir le soutien du Fonds de la Mer rouge

Le Fonds de la Mer rouge a annoncé avoir sélectionné 33 projets cinématographiques d'Arabie Saoudite, du Monde arabe et d'Afrique, dont 4 projets marocains, pour recevoir un appui et un soutien financier.



Il s'agit de la série "Que la terre brûle" de Sofia Alaoui, du documentaire "Femmes au soleil" de Meriem Addou et des long-métrages "Alfirdaous" de Alaa Eddine Aljem et "Voler comme un oiseau" de Mehdi Ayoubi.



Cette sélection confirme l'engagement de la Fondation du Festival international du film de la Mer Rouge dans le développement du paysage cinématographique dans la région, ainsi que son implication dans la promotion de l'industrie du cinéma en Arabie Saoudite en particulier, a fait savoir le Fonds dans un communiqué.



Le Fonds a pour ambition de soutenir les réalisateurs et les acteurs de la culture cinématographique en Arabie Saoudite, dans le monde arabe et en Afrique, et ce, afin de développer les compétences et les expertises et contribuer à la traduction des visions en des oeuvres concrètes, tout en donnant la priorité à la promotion des talents locaux.



Les 33 projets sélectionnés se démarquent par leurs idées novatrices, qui mettent en lumière la richesse et la diversité des histoires en Arabie Saoudite et dans la région, qu'il s'agisse des long-métrages, des documentaires ou des films d'animation.



Ces projets sont à même de contribuer à la renaissance du paysage culturel et au renforcement de la communication et de la compréhension de l'Arabie Saoudite, de la région arabe et de l'Afrique, souligne la même source, ajoutant que le soutien apporté par le Fonds confirme son engagement à promouvoir la diversité cinématographique et le dialogue interculturel, et ce, pour assurer la pérennité de l'industrie du cinéma au niveau de la région.