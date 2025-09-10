Quatre films marocains en lice au Festival international du film de Bagdad

Quatre films marocains sont en lice à la 2e édition du Festival international du film de Bagdad, prévue du 15 au 21 septembre en célébration de la désignation de la ville irakienne comme capitale du tourisme arabe.



Il s'agit du long métrage "Seul l'amour" du réalisateur Kamal Kamal, du court métrage de fiction "Miroir à vendre" d'Hicham Amal et du documentaire "Equipe" de Zakaria Ahraar.



Outre "Seul l'amour", d'autres productions ont été retenues dans la catégorie des longs métrages, dont le film maroco-tunisien "Coulisses" des réalisateurs Khalil Benkirane et Afaf Ben Mahmoud. L'Irak y participe avec cinq films, la Tunisie avec deux et l'Egypte et la Syrie avec un film chacune.



Au total, 67 films, sélectionnés parmi 423 productions proposées, sont en lice pour les prix du festival. Ils se répartissent entre longs métrages de fiction (15), documentaires (24) et films d'animation.



Selon le président du Syndicat des artistes irakiens et directeur du festival, Jabbar Judi Al-Aboudi, la cérémonie d'ouverture sera marquée par la projection du long métrage irakien "Saïd Afandi", de Kamiran Hosni en tant que premier film irakien restauré dans le cadre d'un accord de coopération officiel entre l'Irak et la France.



Le film tunisien "Le silence des palais" de Mafida Tlatli sera également projeté dans le cadre du programme célébrant le cinéma tunisien, invité d'honneur de cette édition.



Le Festival international du film de Bagdad vise à promouvoir et à enrichir la culture cinématographique, en encourageant le public à participer et à interagir, en soutenant les cinéastes et en développant l'industrie cinématographique en Irak et dans les pays arabes.