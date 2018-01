Quatorze morts dans des raids aériens sur le nord du Yémen

Quatorze personnes ont été tuées dans le nord du Yémen par des raids aériens de la coalition internationale sous commandement saoudien sur un marché et une maison, ont indiqué jeudi l'agence Saba proche des rebelles Houthis ainsi que des témoins.

Douze personnes, dont des femmes, ont été tuées mercredi soir dans des raids sur un marché de Kataf, une ville de la province de Saada, a indiqué un témoin à l'AFP.

L'agence de presse Saba proche des rebelles a donné un bilan similaire et accusé la coalition d'avoir mené ces raids avec des bombes à fragmentation.

Un autre témoin a fait état de deux personnes tuées dans un raid aérien sur une maison située dans le secteur de Baqim, toujours dans la province de Saada.

Saba a donné le même bilan et accusé la coalition d'avoir mené la frappe.

La province de Saada, frontalière de l'Arabie saoudite, est le fief des rebelles Houthis qui se sont emparés de la capitale yéménite en septembre 2014 ainsi que de vastes portions du territoire.

Par ailleurs, la coalition sous commandement saoudien qui combat les Houthis au Yémen a averti que le principal port du pays constituait une menace pour la sécurité maritime, après que ces rebelles ont menacé de bloquer la navigation sur la mer Rouge.

"Le port de Hodeida (ouest du Yémen) est un point de départ pour des opérations terroristes menaçant la navigation dans la mer Rouge et le détroit de Bab el-Mandeb", a dit le colonel Turki al-Maliki, porte-parole de la coalition dirigée par Ryad, lors d'une conférence de presse mercredi soir.

Cette déclaration est intervenue après que le chef politique des rebelles Houthis, Saleh al-Samad, a menacé lundi de bloquer le trafic à travers la mer Rouge si l'alliance militaire dirigée par les Saoudiens ne lève pas son blocus sur les ports du pays et l'aéroport international de Sanaa.

Selon le colonel Maliki, les déclarations de M. Samad constituent "une menace pour la navigation internationale dans la mer Rouge".

La côte ouest du Yémen abrite plusieurs ports, dont le plus grand est celui de Hodeida qui est aux mains des Houthis.

La coalition dirigée par les Saoudiens a renforcé son blocus sur les ports contrôlés par les rebelles après le tir en novembre d'un missile balistique intercepté près de l'aéroport international de Ryad.

Le blocus a été partiellement levé depuis, mais des organisations internationales se plaignent du maintien de restrictions qui empêchent la distribution de l'aide au Yémen, théâtre de la "pire crise humanitaire" au monde, selon l'ONU.

Le port de Hodeida est un canal vital pour atteindre d'autres régions affectées par la guerre qui dure depuis trois ans.

La coalition sous commandement saoudien intervient au Yémen depuis mars 2015 en soutien au président Abd Rabbo Mansour Hadi pour lutter contre les Houthis.

Les rebelles ont depuis perdu du territoire mais contrôlent toujours Sanaa, de vastes régions du nord du pays et plusieurs ports le long de la mer Rouge.

Le conflit au Yémen a fait plus de 9.000 morts, dont de nombreux civils, depuis l'intervention de la coalition et provoqué "la pire crise humanitaire de la planète", selon l'ONU.