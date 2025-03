Quand un patio marocain à Buenos Aires offre un décor aux stories de créatrices de contenus

L'histoire commence dans une ruelle discrète de Buenos Aires, à la lisière du quartier de Palermo Soho, où des centaines de restaurants déploient l’offre gastronomique la plus vaste et la plus variée de la capitale argentine.



Loin du tumulte des avenues encombrées et de l’effervescence de cette grande métropole, des dizaines de créatrices de contenus argentines, curieuses et avides de découvertes, sont tombées sous le charme d’un lieu inattendu : un Patio marocain, havre de paix et de raffinement et témoin du faste et de la splendeur de l’architecture marocaine.



Presque simultanément et sans aucune coordination entre elles, ces créatrices de contenus, créditées de plusieurs centaines de milliers de followers, ont publié des contenus originaux sur « Patio Marruecos », inauguré récemment à l’initiative de l’ambassade du Maroc et de la 14ème municipalité de Buenos Aires.



Kari, Vani, Vero et Pauli, quatre jeunes femmes argentines qui se définissent comme des créatrices de contenus sur les voyages, la gastronomie et le divertissement, racontent à la MAP avoir immédiatement succombé à l’enchantement du «Patio Marruecos». La suite est une question de narration créative qui transmet une «émotion d’extase et de fascination».



Le Patio qu’elles font découvrir à leurs milliers de followers est composé essentiellement d’une mosaïque de zellige finement ciselée et d'une fontaine typique des Ryads du Maroc.



La vidéo diffusée par les quatre influenceuses offre un spectacle saisissant et débordant d’énergie. Le murmure cristallin de la fontaine le dispute à la géométrie envoûtante du zellige. Les séquences des allées ombragées du Patio transportent le spectateur vers un ailleurs insoupçonné.



«Nous avons été surprises par l’architecture totalement disruptive » par rapport au quartier dans lequel le Patio a été implanté, reconnaissent-elles avec l’exaltation d’une première découverte.

Issues du secteur de la vente et du marketing, les quatre créatrices dégagent une synergie magique qui se reflète dans les vidéos diffusées.



La vidéo sur le «Patio Marruecos» a été réalisée en trois temps (matin, après-midi et soir). «Notre idée a été de révéler la beauté changeante des lieux déclinée en des moments différents de la journée », réussissant à atteindre 115.000 vues en quelques jours seulement, se félicitent-elles.



Piquées par la curiosité pour une culture aux mille facettes, elles ont décidé d’explorer la gastronomie marocaine qui révèle, selon elles, l’âme d’un Royaume millénaire aux saveurs et aux senteurs fascinantes.



Sur une autre vidéo publiée quelques semaines plus tard, les créatrices argentines mènent leurs followers dans un voyage sensoriel à travers l’art culinaire marocain qui allie finesse et générosité.



Dès les premiers instants, leurs sens sont en éveil. L’une d’elles, spécialisée dans les expériences culinaires, ferme les yeux en humant les effluves épicées qui s’élèvent des plats. Ras el-hanout, cannelle, safran, coriandre… chaque arôme est une promesse, un prélude à une explosion de saveurs. Lorsque les premiers mets leur sont présentés – Pastilla aux poissons, un tajine de poulet au citron confit, un couscous aux sept légumes, un assortiment de briouates croustillantes fourrées aux amandes – l’enthousiasme est à son comble.



Elles se font l'écho d’une interview accordée par l’ambassadeur du Maroc à Buenos Aires, qui loue l’attractivité du Maroc et les multiples facettes de sa culture millénaire.

Interrogée sur la signification de leur travail comme créatrices de contenus dédiés au tourisme et aux voyages, Karina, la camérawomen attitrée du groupe, a évoqué un « projet de vie » qui structure les liens entre elles et jette les bases d’une profession qu’elles s’apprêtent à embrasser pour le restant de leurs vies.



L’enchantement de Heyremly, une autre créatrice de contenu aux 146.000 followers, raconte une histoire un brin différente, avec un enthousiasme intact.

«Le Patio marocain a retenu mon attention dès le début. Habitant dans le quartier et passant souvent par là, j'ai pu suivre sa construction étape par étape », raconte-t-elle à la MAP.



«C'est un espace qui non seulement enrichit Palermo Soho avec son esthétique marocaine, mais offre également une aire verte et paisible au milieu de la ville », poursuit-elle .

Elle a décidé de consacrer une de ses publications à ce lieu «de connexion (…) qui présente une combinaison unique de fontaines, d'arbres et d'herbes aromatiques. Son inspiration culturelle marocaine le rend particulièrement attrayant», selon elle.



Comme la bande à Karina et Heyremly, au moins une quarantaine d’autres créatrices de contenus ont été attirées par le «Patio Marruecos». Leurs stories, la plupart du temps sur fond de musique andalouse, dénotent un entichement presque révérencieux pour une architecture captivante, un design fascinant et une mosaïque complexe de zellige.



Elles racontent que les patios marocains sont bien plus que de simples espaces esthétiques : ils sont des lieux de rencontre, de méditation et des refuges à l’écart de l’agitation extérieure. Ces oasis sont le fruit d’une tradition marocaine où l’eau, le zellige et la végétation dialoguent en permanence pour créer un havre pour le corps et l’esprit.

L'emballement pour le Patio Marruecos, transmis à travers des vidéos dynamiques, s’est traduit dans certains cas par plus de 507.000 vues pour une seule story.



Ces créatrices de contenus, dont l’impact au sein de l’opinion publique n’est plus à démontrer, ne tarissent pas d’éloges sur l’harmonie de ce Patio marocain qui semble avoir traversé le temps et les continents pour se poser, intact, en plein cœur de la capitale argentine.



Rachid Mamouni (MAP)