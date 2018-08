Quand les stars se font tirer le portrait en prison ! Bill Cosby

L'humoriste et comédien a comparu en justice le 30 décembre pour faire face à des accusations d’inconduite sexuelle. Il aurait drogué et agressé sexuellement une ex-employée de l’Université Temple, qui le considérait comme un mentor et un ami, dans sa maison de Philadelphie, en Pennsylvanie, en 2004. Sa caution a été fixée à 1 million $US et son passeport lui a été retiré. Cosby, qui est surtout connu pour la comédie de situation à succès The Cosby Show, a été accusé d’inconduite sexuelle par plus de 50 femmes.