Quand le retour des MRE se fait sentir sur l'économie nationale

Après au moins deux années d'absence, à cause de la pandémie, le retour cet été des Marocains résidant à l'étranger (MRE) se fait clairement sentir dans la vie économique et commerciale du pays, réaffirmant ainsi leur place dans le processus de développement et de croissance du pays. Même lorsque les Marocains du monde se trouvaient dans l'impossibilité de rejoindre le Maroc, fermeture des frontières oblige, leur élan de solidarité n’a pas été infecté tout au long de la période de crise liée au Covid. Leurs transferts d'argent allant crescendo défiant toute prévision en disent long et continuent de conforter les réserves de change. Pendant cette période estivale, un grand afflux de la diaspora marocaine est à constater dans plusieurs villes du Royaume à la faveur notamment du bon déroulement de l'opération Marhaba. Revenant avec force, leur présence se fait sentir dans la vie économique et commerciale. Dans les commerces, grands et petits, ou dans les établissements touristiques et centres de loisirs, ou encore cafés et restaurants, pour ne citer que ceux-ci, des pics d'affluence sont observés, entraînant dans leur sillage une synergie économique et commerciale tant aspirée par les différents opérateurs tous secteurs confondus. Globalement, les MRE participent à l'économie du Royaume à travers des transferts de fonds, des recettes voyages et des activités liées à l'investissement dans certains secteurs de l'économie nationale en apportant aussi leur savoir-faire et expertise.



Transferts de fonds : une résilience à tout prix

Les envois de fonds de la diaspora marocaine ont en effet maintenu un rythme soutenu en dépit des différentes difficultés engendrées par le contexte de crise sanitaire qui n'a épargné aucun pays du monde, mieux encore, ces envois ont connu des hausses spectaculaires. Les dernières statistiques de l'Office des changes viennent confirmer encore une fois cette tendance solide puisque les transferts des MRE ont grimpé, à fin juin, de plus de 15,18 milliards de dirhams (MMDH), et ce par rapport à leur niveau de 2018. Au 1er semestre, ils étaient déjà à 47,04 MMDH, contre 44,33 MMDH une année plus tôt, la progression est ainsi de 6,1%, ce qui assure une marge importante de réserves de devises pour le Maroc.



Un intérêt particulier de l'Etat

Conscient de son poids social et économique et capitalisant sur son expertise cumulée dans plusieurs domaines, l'Etat accorde une importance spécifique à la communauté marocaine résidente à l'étranger à travers l'instauration d'une approche globale visant à encourager la contribution effective des MRE au développement de l'économie de leur mère patrie, et ce dans les différentes régions du Royaume. Dans ce sens, plusieurs initiatives ont été prises pour encourager les investissements des MRE au Maroc et leur offrir, en parallèle, les services et les dispositifs d'incitation nécessaires, dont notamment des plateformes d'orientation et d'information en faveur des porteurs de projets désirant entreprendre au Maroc. Il s'agit aussi de l'instauration de dispositifs digitaux offrant des procédures simplifiées et 100% en ligne permettant notamment de s'informer sur les procédures et les incitations liées à l’investissement, lancer des projets et de suivre leur avancement. A noter aussi une mobilisation exceptionnelle des Agences urbaines des différentes régions du Royaume et des Centres régionaux d'investissement pour l'organisation de journées portes ouvertes et la mise en place de guichets uniques pour MRE, outre le renforcement des mesures pour les accompagner lors de leur séjour au Maroc pendant cette période estivale. Par ailleurs, et dans le cadre de l’opération Marhaba 2022, la Fondation Hassan II pour les MRE a ouvert récemment à Rabat un centre d’accueil dédié aux Marocains du monde. Ce centre, ouvert jusqu'au 15 septembre, a mobilisé des cadres spécialisés dans les domaines juridique et économique, de même que deux cadres spécialisés de la Direction générale des impôts et de l'Agence nationale de la Conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC), afin d'assister les MRE et répondre à leurs requêtes. Dans ce contexte de relance, les MRE occupent de plus en plus une place prépondérante dans l'économie nationale et devraient s'ériger en de véritables investisseurs. Le grand défi étant de miser encore sur leurs compétences et de les encourager davantage à diversifier leurs investissements pour toucher à tous les secteurs.