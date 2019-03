Quand la langue de Molière nous rapproche et nous unit

Classicisme, romantisme, réalisme et naturalisme... tels sont quelques-uns des mouvements littéraires qui témoignent de la splendeur de la langue française. Portant le nom de l'une des figures les plus marquantes de l'histoire de la littérature, le français demeurera cet intermédiaire linguistique qui nous offre la formidable chance de communiquer au-delà des frontières et des océans, de nous rencontrer, entrecroiser nos cultures, nos traditions et même nos imaginaires.

Célébrer le français, c'est fêter le métissage, le vivre-ensemble, la cohabitation et l'ouverture... autant de valeurs et de principes qui caractérisent l'espace francophone. C'est dans ce sens que l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) veille, chaque année, à célébrer le 20 mars la Journée internationale de la Francophonie, une occasion pour les 300 millions de locuteurs francophones à travers le monde de fêter leur langue commune. Deuxième langue d'information internationale dans les médias et langue de travail de la plupart des organisations internationales, le français constitue un atout pour ses locuteurs. Ouverte sur le monde, cette langue a su prospérer grâce à sa modernité, à la diversité de ses formes et des innovations linguistiques venues des cinq continents.

Cette journée se veut un moment privilégié pour affirmer l'engagement de la Francophonie en faveur de la diversité culturelle et un témoignage de l'héritage commun des pays francophones. A ce titre, plusieurs manifestations seront organisées dans les pays membres de l'OIF partageant des valeurs de civilisation, de coexistence et de respect du multilinguisme.

"En français… s'il vous plaît" est la formule reprise cette année pour fêter cette langue en partage et la diversité de la Francophonie. Ce slogan, choisi par Mme Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de la Francophonie, véhicule l’image d’une langue moderne, apte à nommer toutes les réalités du monde aujourd'hui, que ce soit dans les domaines du numérique, de l’économie, des sciences, ou des médias…

Il s’adresse tout particulièrement aux jeunes francophones pour leur dire : "Vous avez la chance de parler l’une des langues phares du monde moderne, saisissez-la! Faites preuve d’imagination et de créativité, en français !" . L’un des moments forts de cette Journée a été la présentation de la nouvelle édition de la langue française dans le monde. Il s'agit d'un rapport élaboré tous les quatre ans par l’OIF et publié chez Gallimard. Cet ouvrage confirme le dynamisme de l’espace linguistique francophone.

Avec des millions de locuteurs répartis dans 106 pays et territoires, le français possède toutes les caractéristiques d’une langue mondiale, la deuxième enseignée sur la planète. Il représente également une importante valeur ajoutée sur le marché de l’emploi et, à l’heure de l’intensification des pratiques numériques et de la consommation audiovisuelle, il fait montre d’une grande vitalité sur Internet et les réseaux sociaux. Le Maroc, pays francophone, est aussi cité pour son engagement en faveur des valeurs fondamentales que prône la Francophonie dans ses divers aspects.

A cet effet, il a réservé une programmation riche et diversifiée pour la célébration de la Journée de la Francophonie. La fête se poursuivra au Maroc jusqu'au 31 mars par l'organisation de nombreuses manifestations culturelles et artistiques dans plusieurs villes du Royaume, dont Rabat, Casablanca, Marrakech et Fès.

Au menu figurent l'exposition "Roumaines célèbres de l’espace francophone" initiée par l’ambassade de Roumanie au Maroc, les ateliers d’initiation à l’innovation et l’entrepreneuriat social dédiés aux jeunes lycéens, les journées "Portes ouvertes" de la Faculté des sciences de l’éducation (cycle de conférences sur la Francophonie, projection de films, concours et remise de prix) et du Campus numérique francophone de l’AUF à Rabat (dictée de l’Organisation internationale de la Francophonie...). Parmi les événements programmés, on cite la 6ème édition du Prix de la lecture juridique francophone, la deuxième édition du Festival de la chanson francophone Maroc Folies2019, des concerts de musique, des conférences thématiques sur "L’intelligence artificielle en sciences de la santé" (Université Mohammed VI des Sciences de la santé - Casablanca) et le premier Congrès international du Réseau international francophone pour la responsabilité sociale en santé (du 20 au 23 mars à la Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat). Ce programme comprend également l’écosystème de l’innovation dans l’espace francophone (le 28 mars à Fès), l’initiation d’un cycle de conférences des ambassadeurs francophones avec le Burundi le 27 mars à l’Académie marocaine des études diplomatiques, une rencontre thématique "Heureuse d’être femme au Maroc aujourd’hui !", organisée le 28 mars par le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, la grande dictée de Marrakech et des ateliers de théâtre, de contes et de poésie au profit des lycéens...