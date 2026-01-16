Quand la cuisine marocaine rassemble l'Afrique autour d'une même table

Au-delà de l'effervescence dans les stades, la Coupe d'Afrique des Nations (CAN-2025) se vit aussi autour des tables. À Rabat, restaurants et cafés se transforment en véritables lieux de rassemblement où la gastronomie marocaine devient un puissant vecteur de convivialité et de rapprochement entre supporters venus des quatre coins du continent.



Dans le quartier Hassan, un restaurant ne désemplit pas. Chaque jour, des passionnés de football, Marocains et Africains, s'y retrouvent pour savourer les spécialités du terroir tout en suivant les rencontres de la CAN sur écrans géants. Harira fumante, couscous généreux, pastillas croustillantes, fritures de poissons et thé à la menthe composent un menu qui fait l'unanimité.



L'ambiance y est résolument festive. Drapés aux couleurs de la CAN et ornés des drapeaux des pays participants, les murs reflètent l'esprit du tournoi et transforment l'établissement en un véritable prolongement des tribunes.



"L'idée était de créer un lieu où les supporters se sentent accueillis, comme à la maison", explique Ayoub, gérant du restaurant. "La CAN est une fête africaine, et nous voulions que cette fête se vive aussi autour de la table", ajoute-t-il.



Pour de nombreux visiteurs, la découverte de la cuisine marocaine constitue un temps fort du séjour. Jean, supporter camerounais, salue la richesse et la subtilité des saveurs.

"On retrouve l'importance des épices et des plats mijotés, comme chez nous, mais les associations d'herbes et de condiments sont différentes. La harira et la friture de poissons offrent une expérience vraiment singulière", confie-t-il.



Même constat chez Gloria, venue de la République démocratique du Congo, qui voit dans ces moments de convivialité un symbole fort. "Suivre les matchs tout en partageant un repas avec des supporters de différents pays, c'est exceptionnel. Ici, les frontières s'effacent, on échange, on rit, on se sent chez soi", souligne-t-elle.



Au-delà de l'engouement populaire, cette affluence traduit aussi le rôle de la CAN comme vitrine culturelle. Pour Ayoub, l'événement dépasse largement le cadre sportif. "Les supporters repartent avec le souvenir d'une cuisine authentique et d'une hospitalité sincère. C'est une façon de faire rayonner le Maroc à travers le continent", affirme-t-il.



Dans ce melting-pot culturel, habitants du quartier et visiteurs se côtoient naturellement. Chaque plat servi devient un trait d'union, chaque match une occasion de rapprochement. Le thé à la menthe partagé à la mi-temps prend alors valeur de symbole : celui d'une Afrique rassemblée par le football et unie autour de la table.



A l'heure où cette grand-messe du football africain touche à sa fin, les restaurants de Rabat et d'autres villes marocaines confirment leur rôle d'acteurs à part entière de l'évènement, offrant aux supporters africains bien plus qu'un repas : une expérience humaine, chaleureuse et profondément africaine, portée par l'authenticité et la générosité de la gastronomie marocaine.



Par Mohamed Amri (MAP)