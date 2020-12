Quand Jamel Debbouze recadrait Emmanuel Macron

Le 25 novembre dernier, la journaliste Corinne Lhaïk publie aux éditions Fayard, l’ouvrage “Président cambrioleur”. Soit une enquête autour de la personnalité, du parcours, mais aussi de la manière qu’a Emmanuel Macron de gouverner.



Dans son livre, l’auteure revient notamment sur un face-à-face quelque peu tendu, survenu à l’automne 2016, au cours d’un dîner chez le réalisateur et producteur Luc Besson. A cette époque, Emmanuel Macron a démissionné du gouvernement où il était ministre de l’Economie et des finances, pour fonder son propre parti politique, La République en marche, et se lance dans la course à la Présidence de la République française. Ce soir-là chez Luc Besson, Emmanuel Macron est assis à la même table que Nicolas Hulot et Jamel Debbouze.



Après “une opération reniflage auprès de l’écologiste” Nicolas Hulot, rapporte la journaliste dans son livre, le futur Chef d’Etat aurait tenté ensuite d’amadouer le compagnon de Melissa Theuriau. Corinne Lhaïk écrit : “On parle aussi banlieues et Macron se lance dans un discours formaté, sur la formidable énergie de ses jeunes habitants”.



Selon l’auteure, Emmanuel Macron ne va pas tarder à être interrompu et fermement recadré par l’acteur et humoriste. “Écoute, monsieur le ministre, tu vas fermer ta gueule” lui aurait alors rétorqué Jamel Debbouze. “C’est dit sur le ton de la blague, mais l’apprenti des quartiers est renvoyé dans ses buts” précise la journaliste. Plus tard, Jamel Debbouze a malgré tout témoigné une certaine sympathie à l’égard d’Emmanuel Macron, dans l’émission Au tableau ! notamment, en 2018. Quand un enfant lui avait demandé s’il appréciait le nouveau président, Jamel avait répondu par l’affirmative : “Il est jeune. J’ai le sentiment -je peux me tromper évidemment- qu’il ne va pas avoir les mêmes réflexes que les autres, il risque de prendre des sentiers que les autres n’ont pas pris. Il risque d’être surprenant”. Mais Jamel Debbouze reste taquin, même envers le Président. En 2017, au Marrakech du rire, l’humoriste avait salué “la classe de ce président”, avant de railler le Chef de l’Etat de son jeune âge : “39 ans... Incroyable. C’est pas un âge présidentiel ça normalement. C’est une pointure !”