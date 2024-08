Province de Berkane : inauguration d’un centre d’épanouissement, d’animation et de l’éducation inclusive

Le Wali-coordinateur national de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), Mohammed Dardouri, accompagné du gouverneur de la province de Berkane, Ali Habouha, a procédé, mardi dans la commune d’Aghbal, à l’inauguration d’un centre d’épanouissement, d’animation et de l’éducation inclusive.



S’inscrivant dans le cadre du programme relatif à l’impulsion du capital humain des générations montantes, le centre a été réalisé avec une contribution financière de l’INDH de 1,8 millions de dirhams dédiée à son aménagement, son équipement et sa gestion.



Le projet, porté par l’Association provinciale pour le développement et la généralisation de l’enseignement, est doté d’une capacité d’accueil de 120 bénéficiaires issus des catégories sociales ciblées, à savoir les enfants, les jeunes et les enfants en situation de handicap léger.



Le centre qui se compose notamment d’une administration, d’un espace d’éducation inclusive, d’un espace d’écoute et d’orientation, d’une salle d’informatique, d’un espace des métiers, d’un espace gaming, d’un coin scientifique et d’un espace d’art, a pour objectifs de favoriser l’ouverture d’esprit chez les enfants et les jeunes, l’insertion sociale des enfants souffrant d’un handicap léger et le développement des compétences de vie chez les enfants et les jeunes.



Dans la même commune, M. Dardouri a visité un centre médico-social où des explications lui ont été fournies sur une campagne de suivie de grossesse et de la santé des femmes enceintes, qui a connu la mobilisation d’une unité médicale mobile connectée dédiée à la gynécologie obstétrique, et sur le programme d’accompagnement thérapeutique à domicile.



Dans une déclaration à la Map, M. Dardouri a précisé que l’inauguration du centre d’épanouissement, d’animation et de l’éducation inclusive et la visite du centre médico-social dans la commune d’Aghbal relevant de la province de Berkane s’inscrivent dans le cadre des célébrations marquant l’anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple et la Fête de la Jeunesse.



Il a rappelé à cette occasion l’intérêt particulier accordé par l’INDH dans sa troisième phase à la promotion du capital humain, aux groupes vulnérables et aux jeunes conformément aux Hautes Orientations Royales, mettant l’accent sur les importants projets réalisés dans ce sens au niveau de la province de Berkane à la faveur des efforts déployés à la fois par l’administration territoriale, les élus et la société civile.



Il a poursuivi que les mécanismes de gouvernance de l’INDH prônés par ces trois parties ont permis de résoudre de nombreux problèmes, notamment des jeunes, notant que les deux centres socio-éducatifs dans la commune d’Aghbal, réalisés selon les normes requises et bénéficiant d’un encadrement de haut niveau, offrent aux enfants et aux jeunes un cadre idéal pour leur épanouissement.



MM. Dardouri et Habouha ont par ailleurs présidé, au Centre d’innovation à Berkane, la cérémonie d’excellence en l'honneur des élèves qui ont obtenu les meilleurs résultats au titre de l'année scolaire 2023/2024 au niveau de la province qui a enregistré un taux de réussite exceptionnel au baccalauréat, occupant la première place dans la région de l’Oriental.



Ils ont de même procédé à la remise de clés de plusieurs bus de transport scolaire. Cette action s’inscrit dans le cadre des efforts visant à conforter les conditions propices à la réussite scolaire en milieu rural en rapprochant l’école des élèves.