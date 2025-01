Protocole d'accord maroco-mauritanien dans les secteurs de l’électricité et des énergies renouvelables

Un protocole d'accord entre le Maroc et la Mauritanie a été signé, jeudi à Rabat, en vue d'élargir le partenariat bilatéral dans les secteurs de l'électricité et des énergies renouvelables et d'intensifier l'échange d'expertise dans le domaine de la sécurité électrique.



Signé par la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, et son homologue mauritanien, Mohamed Ould Khaled, ce protocole porte sur la mise en œuvre de projets destinés à électrifier les zones rurales, à promouvoir des initiatives en faveur des énergies propres, ainsi qu'à harmoniser les normes électriques entre les deux pays.



Il prévoit aussi l’échange d’expertise, de technologies et de meilleures pratiques dans la gestion des réseaux et la sécurité énergétique, de même que le renforcement des compétences humaines à travers des programmes de formation conjoints.



L'accord s'inscrit dans l'ambition de contribuer à la sécurité énergétique, à la diversification des sources d'approvisionnement et à l'examen de la mise en place d'un projet d'interconnexion électrique, permettant de stabiliser les réseaux et d'améliorer l’approvisionnement en électricité.



A cette occasion, Mme. Benali a souligné que la signature de ce protocole d'accord marque le début d’une nouvelle phase de coopération entre les deux ministères, mais aussi entre les institutions des secteurs public et privé en Mauritanie et au Maroc, dans les secteurs clés des énergies renouvelables, de l’hydrogène vert et du développement durable.



Les deux pays voisins regorgent d'atouts et de potentialités susceptibles de favoriser le développement de nombreux projets à même de promouvoir le développement économique et social durable, et de consolider l’intégration régionale entre les continents européen et africain, avec tout ce qui en découle en termes de renforcement du positionnement de l'Afrique dans l’économie mondiale, a-t-elle déclaré à la presse.



Le ministre mauritanien a de son côté affirmé que l'accord met en évidence les relations fraternelles privilégiées entre la Mauritanie et le Maroc, notant que l’objectif commun est de hisser les relations bilatérales au niveau des aspirations des chefs d'Etat des deux pays, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.



M. Ould Khaled, en visite de travail dans le Royaume, a dans ce contexte mis en avant l'énorme potentiel dont disposent les deux pays, leur permettant de se positionner en leaders dans le domaine des énergies renouvelables et de l’électricité.



Les discussions entre les deux parties ont également abordé des projets stratégiques majeurs tels que le gazoduc Maroc-Nigeria ainsi que les énergies renouvelables, notamment dans le secteur de l'hydrogène vert. Les deux ministres ont, à cet égard, affirmé que les relations bilatérales trouvent leur fondement dans une vision commune orientée vers le développement durable et la promotion de la place de l’Afrique, en tant que continent au potentiel exceptionnel de croissance et de prospérité.



La visite de travail du ministre mauritanien s’inscrit dans la dynamique de concertation et de coordination entre le Royaume du Maroc et la République Islamique de Mauritanie, avec comme objectif d'intensifier les relations bilatérales et de les développer conformément aux Hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du Président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.



L’événement a rassemblé plusieurs responsables des deux pays, dont le directeur général de l’Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE), le PDG de l’Agence marocaine de l’énergie durable (MASEN), les secrétaires généraux des départements de la Transition énergétique et du Développement durable, et le directeur général de l’électricité et des énergies renouvelables en Mauritanie.