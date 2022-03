Projection en avant-première du film “Myopia ” de Sanaa Akroud

Le film "Myopia" de l'artiste et réalisatrice marocaine Sanaa Akroud a été projeté, mardi soir, en avant-première au cinéma Megarama de Casablanca. La projection de ce film a été l'occasion pour de nombreux artistes d'expressions différentes de se rencontrer, et d'en savoir plus sur la portée de cette nouvelle œuvre sur les plans artistique et technique du septième art.



Dans une déclaration à la MAP, Sanaa Akroud s'est dite heureuse de retrouver le public et les artistes marocains après la réouverture des salles de cinéma, à travers cette nouvelle œuvre cinématographique, qui a remporté plusieurs prix à l'étranger.



Pour ce qui est de l'histoire du film, elle a expliqué qu'il s'agit d'un voyage humain pour le personnage (Fatim), qui se déplace de son village reculé dans les hautes montagnes vers la ville, provoquant une révolution pacifique qui secoue l'opinion publique et change le destin de son village.



Elle a, en outre, relevé que les fans du septième art et le grand public se sont habitués à ses œuvres patrimoniales, mais le film "Myopia" est une œuvre réaliste, indiquant que le rythme de cette nouvelle œuvre est complètement différent de ses œuvres précédentes, tant au niveau de la photographie que des personnages (imagination versus réalité).



"Myopia" est disponible dans les salles de cinéma à partir du 2 mars, a-t-elle fait savoir, formulant le vœu que le film soit apprécié par le public, lequel se penchera sur le monde de Fatim et des autres personnages du film interprétés par des artistes marocains qualifiés.



Le film raconte l'histoire de Fatim, interprétée par Sanaa Akroud elle-même, qui était enceinte de six mois, et qui a été obligée de quitter son village situé dans les hautes montagnes pour aller chercher des lunettes pour le "cheikh" du village, étant donné qu'il était le seul à pouvoir lire les messages envoyés par les membres des familles des habitants du village qui sont allés travailler dans les villes.



Lors de son voyage, elle rencontre plusieurs obstacles et perd son fœtus au cours d'une manifestation en ville. Elle se heurte également aux difficultés et contraintes relatives à la réalité de la ville et à la vision des gens qui diffère de la sienne caractérisée par la simplicité.



Née à Taroudant au sud du Maroc, Sanaa Akroud est une actrice, réalisatrice et cinéaste. Après un bac en lettres modernes obtenu en 1997, elle poursuit une formation au sein de l’Institut supérieur d'art dramatique et d'animation culturelle de Rabat (ISADAC).



Elle acquiert ensuite une renommée au Maroc, dans les années 2000, pour plusieurs interprétations dans des séries télévisées, comme Aicha Douiba, Souk Nssa ou encore Rommana et Bartal. Elle a remporté récemment le prix du meilleur film pour son long métrage "Myopia" dans la catégorie "Regards d'ici" lors du Festival du film Vues d'Afrique à Montréal, Canada