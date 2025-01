Projection en avant-première du court métrage "The Kids" en soutien aux enfants en conflit avec la loi

Le court métrage "The Kids" du réalisateur Faouzi Bensaïdi a été projeté en avant-première, mardi à Rabat, dans le cadre d'une campagne de plaidoyer pour la réforme des dispositions du Code pénal et du Code de la procédure pénale relatives aux enfants en conflit avec la loi.



Tenue sour le thème "une alliance des institutions, de la société civile et du monde du cinéma pour une approche favorisant la réinsertion et la protection des enfants en conflit avec la loi contre la récidive", cette projection est organisée à l'initiative du le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) et l’Association des rencontres méditerranéennes du cinéma et des droits de l’Homme (ARMCDH).



S’exprimant à cette occasion, la présidente du CNDH, Amina Bouayach, a souligné qu'à travers ce film, qui illustre le concept du "langage du droit", M. Bensaïdi a réussi à offrir une vision précise et humaine qui met à plat la complexité de la vie des enfants en conflit avec la loi et explore les dimensions familiales, sociales et économiques qui les mènent à enfreindre la loi.



A cet égard, Mme Bouayach a appelé la société à assumer sa responsabilité dans l’accompagnement et le soutien de ces enfants, affirmant que derrière chaque infraction commise par un enfant, se cache une seconde chance et un nouveau départ.



De son côté, le chef de délégation adjoint de l'Union européenne (UE) au Maroc, Daniele Dotto, a salué le partenariat entre l’ARMCDH et la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) ayant permis la projection d’une cinquantaine de films au profit de plus de 4.000 enfants en détention.

Ces projections visent à promouvoir la culture des droits de l’Homme et à faire du cinéma un outil d’échange et de réinsertion sociale, a-t-il indiqué.



M. Dotto a également mis en avant les initiatives conjointes entre le Maroc et l’UE qui visent à garantir une justice adaptée aux mineurs en conflit avec la loi, ainsi qu’aux femmes détenues avec leurs enfants, en veillant au respect de leurs droits conformément aux normes internationales.



Cette rencontre constitue une opportunité pour soutenir la dynamique enclenchée par le CNDH, l’ARMCDH et les acteurs du secteur cinématographique en faveur de la réforme des dispositions légales concernant les enfants en conflit avec la loi, a-t-il fait savoir.



Dans la même veine, la présidente de l'ARMCDH, Fadoua Maroub, a mis l'accent sur l’importance du cinéma comme outil de changement social et de renforcement de la conscience aux droits de l'Homme, notant que le court métrage "The Kids" s'appuie sur une approche novatrice pour éveiller une conscience collective autour des enjeux des enfants en conflit avec la loi.



Dans une déclaration à la presse, M. Bensaïdi a déclaré que le film est le fruit d’un long dialogue avec l’Association concernant la situation des enfants en conflit avec la loi, appelant à intensifier les efforts pour soutenir cette catégorie et favoriser son intégration sociale.



Il a expliqué que le court métrage tend à sensibiliser sur les difficultés vécues par ces enfants et à encourager la société à voir en eux une ressource positive qui peut être valorisée.



"The Kids", qui raconte l’histoire d’un groupe d’enfants regardant un film de Charlie Chaplin, se concentre sur les visages des enfants et leurs émotions pendant qu’ils interagissent avec l’histoire d’un enfant abandonné, créant une atmosphère émouvante qui a émerveillé l’audience.



Produit par l’ARMCDH en collaboration avec d’autres associations civiles, le court métrage fait partie du projet "Le cinéma pour la réforme des politiques publiques et réforme des politiques publiques du cinéma", financé par l’UE, le CNDH, ainsi que par plusieurs autres institutions et organismes.