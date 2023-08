Le long-métrage documentaire marocain "Broken Mirrors" (miroirs brisés), de son réalisateur Othmane Saadouni, a été projeté jeudi soir dans le cadre de la compétition officielle de la quatrième édition du Festival international du film d'Amman (Premières œuvres).



Dans ce film documentaire de 67 minutes, sorti en 2022, le jeune réalisateur, en suivant le travail de création d'un spectacle chorégraphique, a fait émerger des portraits sincères et touchants de danseurs, dans leur quotidien à Casablanca ou à Meknès et dans le milieu professionnel qu'ils intègrent peu à peu.



En partant des histoires personnelles des interprètes, avec en ligne de mire le thème des identités, le regard de l’autre dans l’image de soi et la socialisation des corps, le film retrace le processus de création corporelle et sonore d’une pièce chorégraphique et met l’accent sur le regard des jeunes d’aujourd’hui vis à vis du Monde.



Entre des scènes de danse, de recherche et d’échange avec le chorégraphe, et des scènes plus intimes dans des endroits personnels concernant le vécu des danseurs, une histoire poétique s’installe.



Dans une déclaration à la MAP, le jeune réalisateur a exprimé sa joie que son premier film soit retenu dans la programmation "très sélective" d'un aussi important rendez-vous du 7è Art que le Festival international d'Amman, qui donne l'occasion de côtoyer des ténors et des professionnels du cinéma mondial, se disant très fier des premières impressions des organisateurs et des cinéphiles.



"Broken Mirrors" a été présenté pour la première fois au Festival international du cinéma africain à Khouribga, où il a reçu la "mention spéciale" du jury, puis au festival "Lumières d'Afrique" à Besançon, en France, au Mena Film Festival de la ville canadienne de Vancouver ainsi qu'au Festival international du film sur l'art (FIFA-41), en mars dernier à Montréal, a-t-il précisé.



Le réalisateur, qui a cumulé de nombreuses résidences artistiques et créatives auprès de chorégraphes et compagnies de danse internationales, tout en maintenant son association avec le cinéma où il travaille comme premier assistant réalisateur sur des courts métrages, a confié qu'il travaille sur son deuxième long-métrage, qui traitera de la même thématique de la danse.



Le Maroc est représenté au Festival international d'Amman par trois autres films, à savoir "Queens" de Yasmine Benkiran et "A Summer in Boujad" d'Omar Mouldouira, en lice pour le grand prix (Black Iris Award) de la catégorie longs-métrages narratifs, et "Fragments From Heaven" d’Adnane Baraka (longs-métrages documentaires).



Le programme du Festival comprend également une série de films sélectionnés pour le grand prix du meilleur court-métrage, un concours international (prix du public), des sections "Pleins feux sur les courts métrages jordaniens" et "Rendez-vous franco-arabe", ainsi que des Master-classes, des séminaires et des rencontres-débats avec les réalisateurs des films et des professionnels du cinéma.



Organisé sous l’égide de la Commission royale jordanienne du film, le Festival international du film d’Amman, qui se poursuit jusqu'au 22 août, constitue une vitrine pour les premiers films arabes et internationaux. Toutes les œuvres retenues sont produites en 2022 ou 2023.