Projection du "Caftan Marocain : un voyage à travers les mains de ses artisans"

Le documentaire "Caftan Marocain : un voyage à travers les mains de ses artisans" du réalisateur Yohann Charrin a été projeté, dimanche au Festival du livre de Paris, où le Maroc est l’invité d’honneur cette année.



Le documentaire donne la parole à des historiens et à des chercheurs, qui évoquent l’évolution historique de cet habit séculaire, jadis réservé aux rois et aux notables, avant que son usage ne se généralise à toutes les couches de la société, s’imposant comme un élément essentiel de l’identité marocaine.



Il met également en avant les différents savoir-faire qui le composent notamment l’importance des maîtres-artisans (perlage, boutonnage, broderie, sfifa, zouak …) qui ont œuvré à préserver et à faire perdurer ce leg précieux au fil des siècles, et veillent à le transmettre de génération en génération.



L’assistance, qui a été emportée 52 minutes durant dans un voyage à travers les différentes villes du Maroc (Fès, Tétouan, Azzemour, Rabat, Oujda, Guelmim …) a pu apprécier les particularités qui démarquent le caftan d’une région à l’autre (le caftan Ntaa, brocard, Tekchita, Mansouria, Dfina, Blousa, Chedda …).



Le film présente aussi la nouvelle génération de designers et stylistes qui œuvrent à imprimer une touche moderne au caftan marocain tout en préservant son cachet traditionnel authentique et en lui donnant un rayonnement international.



Le documentaire braque aussi les projecteurs sur les efforts fournis par les autorités marocaines, en collaboration avec des organisations internationales comme l’UNESCO, pour former les jeunes et préserver ce patrimoine séculaire.



Pour l’essayiste, romancière et chercheuse sur le patrimoine Mouna Hachim, il s’agit d’une excellente initiative qui met en avant la richesse civilisationnelle du Maroc.



Dans une déclaration à la MAP, elle a formulé le vœu que cette «projection propulsera cette dynamique de protection efficace de cet héritage traditionnel et en même temps éminemment actuel de l’appropriation culturelle, pas seulement de la part des marques mondiales mais également de ceux qui l’ont érigée en pillage institutionnalisé».



De son côté, Hind Joudar, auteure du livre « Les Merveilles du Caftan » (exposé au Festival du livre de Paris), qui valorise le patrimoine vestimentaire marocain à travers le monde, a souligné le caractère éminemment intéressant de cette projection, dans la mesure où elle permet de porter à la connaissance d’un large public l’importance de cet élément patrimonial ancré dans la culture du Royaume.



Cette projection s’ajoute aux nombreuses références sur le caftan marocain exposées au pavillon du Maroc au Festival du livre de Paris, a ajouté la présidente de l’Association Route de la Soie et d’Al Andalus, à l’initiative de plusieurs défilés du caftan marocain à travers le monde.



Elle a salué ces initiatives qui interviennent alors que le Royaume vient de déposer le dossier du caftan marocain en vue de son inscription sur la liste du patrimoine immatériel de l’UNESCO.