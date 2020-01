Projection à Rabat du documentaire “Maany al Hind”

"Maany al Hind", un documentaire offrant un regard marocain sur la diversité de l'Inde, a été projeté mardi à Rabat, à l’initiative de l'ambassade de l'Inde au Maroc.

Réalisé par Mehdi Bennaceri et Aymane Boubouh, deux jeunes Marocains qui avaient entrepris un voyage au pays de Gandhi, ce documentaire explore de manière expressive la diversité culturelle et religieuse de l'Inde.

"Ce documentaire a pour finalité de comprendre l'Inde et plus particulièrement sa diversité, car il s'agit d'un pays connu par son union et sa diversité spirituelle", a indiqué l’ambassadeur de la République de l’Inde au Maroc, Shambhu S. Kumaran, dans une déclaration à la MAP en marge de la projection.

Pour le diplomate, il est important de faire connaître, auprès des Marocains, la contribution de l’Inde en tant que société basée sur la paix, la non-violence, ainsi que le pluralisme.

Revenant sur son expérience, Boubouh, un jeune médecin qui fait sensation sur la toile, a indiqué que le documentaire a été réalisé pendant un voyage en Inde avec son ami Mehdi Bennaciri qui partage la même passion, le voyage.

A travers ce documentaire qui concentre les expériences vécues au cours d'un voyage de 21 jours dans différentes régions du Nord de l’Inde, nous avons essayé de rapprocher nos compatriotes de la culture indienne, a ajouté Boubouh, qui tient un blog sur le site "maany.life".

Abondant dans ce sens, le co-réalisateur, Mehdi Bennaceri, a indiqué qu'il s'agit du troisième documentaire intervenant dans le cadre d’une initiative intitulée "Maany", après un premier documentaire réalisé à La Mecque et un autre en Amazonie. Se disant agréablement surpris par la coexistence, la diversité et l’harmonie qu'il a découvertes en Inde, Bennaceri a assuré que les différents documentaire réalisés dans le cadre de l'initiative "Maany" ont pour but d'explorer la diversité de peuples de différents pays pour en tirer des leçons de vie.

Le site "maany.life" encourage le contenu constructif en langue arabe notamment écrit ou audiovisuel. Ouvert au grand public, il propose des documentaires sur le voyage, les villes et l’histoire.