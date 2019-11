Programme varié au 16ème Festival international Cinéma et migrations à Agadir

La 16ème édition du Festival international "Cinéma et migrations" s’est tenue, du 9 au 14 décembre à Agadir, en présence de grandes figures du 7ème art marocain.

Une programmation riche en activités était attendue, lors de cette édition, pour permettre au grand public présent à Agadir et aux habitants des régions avoisinantes de suivre les projections et d'assister à des rencontres, des workshops, des masterclass et des tables rondes, selon l'Association "Initiative culturelle".

Etaient en lice pour cette édition dans le cadre des deux compétitions officielles du festival, neuf longs-métrages et quinze courts-métrages, tous produits entre 2018 et 2019, et dont la plupart étaient projetés pour la première fois au Maroc et dans le continent africain.

La présidence du jury des longs-métrages a été confiée au réalisateur et ancien ministre malien de la Culture, Cheick Oumar Sissoko, avec à ses côtés la comédienne tunisienne Fatma ben Saïdane, le réalisateur marocain Ismaël Ferroukhi, le réalisateur français Manuel Sanchez et la réalisatrice italienne Annamaria Gallone.

Le jury des courts-métrages, quant à lui, a été présidé par le réalisateur, producteur et scénariste marocain Abdeslam Kelai, et composé de la comédienne marocaine Saâdia Ladib, du réalisateur et scénariste néerlando-algérien Karim Traidia, du réalisateur et scénariste marocain Mohamed El Khomais et de la comédienne et auteure libanaise Darine Al Joundi.

La Belgique a été l’invitée d'honneur de cet édition, pays avec lequel le Royaume entretient des relations étroites et dont le paysage cinématographique est incessamment enrichi par les contributions de talentueux réalisateurs, comédiens, scénaristes et producteurs d'origine marocaine.

Le Royaume, au répertoire cinématographique riche et singulier, a été représenté à Agadir par une importante délégation conduite par le Belgo-marocain Nabil Ben Yadir, selon le communiqué.

Cette manifestation culturelle est organisée en partenariat avec la région Souss-Massa, la wilaya de Souss-Massa, le conseil préfectoral d'Agadir Ida-Outanane, le Centre cinématographique marocain et le ministère délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, chargé des Marocains résidant à l’étranger.

Créée en 2004, l'Association "l'Initiative culturelle" s'assigne pour objectif principal de promouvoir Agadir et la région Souss-Massa, à travers l'art et la culture.