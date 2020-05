Programmation à Laâyoune de plusieurs activités culturelles et artistiques à distance

La Direction régionale de la Culture de Laâyoune Sakia-El Hamra organise, jusqu'au 20 mai, plusieurs activités culturelles et artistiques à distance, sous le slogan "Culture et confinement: créativité et sensibilisation". Ces activités visent à redynamiser la vie culturelle et artistique dans la région, tout en veillant au respect des mesures de précaution prises par les pouvoirs publics en vue de réduire la propagation du coronavirus (Covid-19), indique un communiqué de la Direction. Il s'agit notamment d’organiser d'ateliers artistiques de théâtre, de musique et d'art plastique, ainsi que d'autres sous forme de représentations théâtrales individuelles (monodrame). Le programme prévu par la direction régionale de la culture comprend également des ateliers sur l'éclairage, le son et le bois, en plus de séminaires intellectuels pour célébrer le mois du patrimoine et la Journée nationale du théâtre. S’y ajoutent des activités au profit des enfants et des personnes à besoins spécifiques, outre des compétitions dans les catégories de la poésie, de la fiction, de la nouvelle et de l'écriture théâtrale.

Ces événements sont disponibles grâce à la technologie de la diffusion directe via la page officielle de la Direction régionale de la culture de Laâyoune-Sakia El Hamra sur Facebook, ajoute le communiqué.