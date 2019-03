Prochaine tenue du Forum national du handicap

Le 11ème Forum national du handicap se tiendra du 25 au 30 mars à Sala Al Jadida sous le thème "Insertion socioprofessionnelle en milieu ordinaire des personnes en situation de handicap mental : pour une employabilité inclusive".

La cérémonie d'ouverture de cet évènement, initié par le Centre national Mohammed VI des handicapés (CNMH), sera marquée par l'organisation d’une journée scientifique et des ateliers thématiques ainsi que par la participation de nombreux experts nationaux et internationaux à l’animation des différentes sessions de cette manifestation, indique un communiqué des organisateurs.

Placé sous le Haut patronage de S.M le Roi Mohammed VI, le forum qui se tient à l'occasion de la Journée nationale du handicap ambitionne de mobiliser davantage l’ensemble des intervenants en la matière autour de différentes questions sociales, juridiques et d’accessibilité, relatives à l’insertion et à l’accompagnement socioprofessionnel des personnes en situation de handicap, notamment le handicap mental.

Ces activités scientifiques seront aussi l’occasion d’inciter à l’établissement de partenariats en vue d’améliorer les opportunités d’insertion des personnes en situation de handicap et de promouvoir leur intégration sociale, souligne-t-on.

Prendront part aux travaux du forum environ 400 participants et professionnels en la matière représentant des départements et secteurs gouvernementaux, des ONG nationales et internationales, des associations de personnes en situation de handicap, des familles ainsi que des chercheurs et spécialistes.

L'événement sera aussi marqué par la tenue de nombreuses activités à caractère culturel, artistique, sportif et récréatif au bénéfice des personnes avec handicap, leurs familles et de l’ensemble des acteurs concernés en vue d’assurer et de veiller sur l’épanouissement des enfants et jeunes avec handicap et de leurs familles.