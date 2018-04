Prochaine tenue à Rabat de la Conférence internationale sur la question palestinienne

Le Comité onusien pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien a décidé d’organiser la cinquième Conférence internationale sur la question palestinienne les 17 et 18 mai à Rabat.

Le Comité, qui s’est réuni mercredi en fin de journée à New York, a également entendu un appel de l’Observateur permanent de l’Etat de Palestine auprès des Nations unies, Riyad Mansour, "à se préparer et à réagir à l’approche du 14 mai, date choisie par l’administration américaine pour transférer son ambassade à Jérusalem".

La décision unilatérale des Etats-Unis de transférer leur ambassade à Jérusalem est contraire à la dernière résolution 2334 (2017) du Conseil de sécurité, a rappelé Riyad Mansour, qui a demandé aux membres du Comité de réfléchir à la marche à suivre "parce que visiblement, rien ne fera reculer l’administration américaine et tout semble mis en place pour que cette annonce soit suivie d’effet". A rappeler que le président Mahmoud Abbas a salué, mardi, le soutien apporté par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la cause juste du peuple palestinien.

Lors d'une audience accordée, au siège de la présidence palestinienne, au ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, le président Abbas a loué le soutien apporté par le Maroc, Roi, gouvernement et peuple, au peuple palestinien et à sa juste cause, en particulier l'appui à la ville occupée d'Al-Qods à travers la présidence du Comité Al Qods et la création de Bayt Mal Al-Qods qui soutient plusieurs projets importants dans la ville sainte.

La visite de Nasser Bourita en Palestine réaffirme la profondeur des liens de fraternité entre les deux peuples frères et le souci des dirigeants des deux pays de consolider et de développer davantage ces liens, a souligné le président palestinien.