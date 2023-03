Prix du livre Cheikh Zayed. Un ouvrage de l’auteur Mohamed Noureddine Afaya sur la liste restreinte 

L’ouvrage "Manifestations de l'existence dans le cinéma et la philosophie" de l'écrivain marocain Mohamed Noureddine Afaya, édité par le Centre culturel du livre en 2022, figure sur la liste restreinte du Prix du livre Cheikh Zayed dans la catégorie « Arts et études critiques », avec deux autres ouvrages des écrivains tunisiens Jalila Tritar et Fakher Hakima.



Dans la liste restreinte de la catégorie "Littérature" figure la romancière égyptienne Reem Bassiouni, le poète et professeur universitaire irakien Ali Jaafar Al Alaq et l'écrivaine et journaliste libanaise Alaouia Sobh. La catégorie "Jeune auteur" inclut l’écrivaine irakienne Chahd Raoui, l’auteur égyptien Ahmed Lotfi et le romancier algérien Saâd Khatibi.



La catégorie "Jeune auteur" a réalisé le plus grand nombre de participations au prix cette année, avec 954 participations, soit 30% du nombre total des participations, alors que la catégorie "littérature" est classée deuxième avec 688 participations, soit 22%.



Quant à la branche "Arts et études critiques", elle a enregistré 286 participations, avec un taux d'augmentation d'environ 5% par rapport au nombre enregistré l'année dernière.

Le prix annoncera les listes restreintes pour les catégories restantes dans les semaines à venir.



Le Prix Cheikh Zayed du livre récompense les œuvres d’auteurs et de penseurs dans les domaines de la littérature, des arts et des sciences humaines en arabe et dans d'autres langues.