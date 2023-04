L'Académie du Royaume du Maroc a annoncé la prolongation, jusqu’au 31 mai, du délai de dépôt des candidatures pour la 2ème édition du Prix de la production culturelle sur les encyclopédies digitales participatives 2022-2023.



Organisé en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, ce prix, ouvert au public, consiste à sélectionner les meilleures contributions produites par les participants et insérées dans les encyclopédies digitales participatives durant la période de participation entre le 30 novembre 2022 et le 31 mars 2023.



Selon les organisateurs, le Prix comprendra cinq catégories du patrimoine culturel immatériel, notamment les traditions et expressions orales, y compris la langue comme vecteur du patrimoine culturel immatériel, les arts du spectacle, les pratiques sociales, rituels et événements festifs, les connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers ainsi que les savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel.



Les participants s'affronteront dans les catégories de textes écrits et de vidéographie en cinq langues (arabe, amazigh, français, anglais et espagnol), ainsi que la photographie et les enregistrements audio.

Composée d'experts, la commission de candidature évaluera l’ensemble des œuvres pour en retenir les meilleures et les confier au jury, qui sélectionnera les lauréats avant l’annonce des résultats le 05 juillet 2023.



Les conditions de participation au prix peuvent être consultées sur le site officiel de l'Académie du Royaume du Maroc: alacademia.org.ma/concours.



Le lancement du Prix de la production culturelle dans les encyclopédies numériques participatives s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de partenariat signée entre l’Académie du Royaume du Maroc et le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, le 16 juin 2021. Cette convention vise à soutenir et à mettre en lumière les nouvelles pratiques culturelles et numériques, encourager la démocratisation de la culture et valoriser la richesse culturelle et symbolique nationale en plusieurs langues.