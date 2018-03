Prestation réussie de Salma Rachid à Montréal

La jeune chanteuse marocaine, Salma Rachid, a émerveillé les mélomanes et les mordus du "Tarab", venus très nombreux, samedi soir, au prestigieux théâtre Saint-Denis à Montréal, assister à un concert exceptionnel, à travers lequel elle a rendu hommage aux icônes et grandes légendes de la chanson arabe. Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, la vedette marocaine, toujours égale à elle-même, a, tout au long de cette soirée artistique de grande facture, organisée à l'occasion de la Journée internationale de la femme, chanté et enchanté des milliers de passionnés de musique, en interprétant avec brio un récital des grands classiques de la chanson arabe, qui ont été vivement appréciés par l’assistance qui a savouré des moments de pur plaisir et d’émotions.

A travers ce spectacle, qui restera gravé à coup sûr dans la mémoire de ses fans au Canada, "la princesse d’Arab Idol" a réussi, comme à l’accoutumée, à livrer une prestation des plus remarquables, montrant toute l’étendue de son talent, et a su captiver l’attention d’une audience fortement nostalgique du temps des grandes divas de la chanson arabe telles que Oum Kalthoum, Sabah, Fayrouz, Warda, Aziza Jalal et d'autres grands ténors de la musique orientale comme le rossignol Abdelhalim Hafez. Des voix légendaires qui ont bercé et continuent d’inspirer tant de générations d’artistes et de chanteurs.

Dès sa montée sur scène, la jeune chanteuse a vite conquis, grâce à sa voix idyllique ainsi qu’à sa prestation scénique, le public très réceptif, qui se composait notamment de membres de la communauté marocaine établie au Canada et d’autres nationalités arabes, venus renouer, le temps d’un spectacle, avec ces chansons classiques.

Vêtue d’un caftan élégant, Salma Rachid, qui a ravi la vedette lors de la 2ème saison du célèbre programme télé "Arab Idol", a su, grâce à ses magnifiques interprétations des plus belles chansons immortelles telles que "Alf Lila wa Lila", "Inta Omri", "Batwanes Beek", "Zay Al assal", "Mestaneyak" et "Gana Al hawa", faire sensation et subjuguer l’assistance qui s’est mise spontanément à reprendre en choeur ces titres éternels.

Toujours le sourire aux lèvres, Salma Rachid n’a pas manqué lors de ce spectacle d’exprimer son immense joie et sa grande fierté de se produire à Montréal et d’aller à la rencontre de ses admirateurs établis Outre-atlantique, qu'elle porte dans son coeur et à qui elle voue une grande estime, pour vivre avec eux, le temps d’une soirée, des moments inoubliables de joie et de bonheur partagés.

A l’issue de ce show, clôturé en apothéose par son interprétation du chef-d’oeuvre "Marsoul Al hob "du grand maestro Abdelwahab Doukkali, Salma Rachid et l’orchestre l’accompagnant ont eu droit à des torrents ininterrompus d’applaudissements et à une longue standing ovation de la part du public qui a allégrement vécu des moments de "Tarab" mémorables.