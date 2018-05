Pression accrue sur Rajoy pour des élections anticipées

La pression s'accentue sur le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy alors que se multiplient les appels en faveur d'élections anticipées en Espagne après la condamnation du Parti populaire (PP, droite) au pouvoir dans une affaire de corruption.

Les centristes de Ciudadanos (Les Citoyens), que les sondages donnent en tête des intentions de vote, ont annoncé samedi qu'ils étaient prêts à collaborer avec les socialistes du PSOE pour soutenir un candidat neutre en remplacement de Mariano Rajoy dont le gouvernement minoritaire est déjà affaibli par la crise en Catalogne.

Dans un entretien au quotidien El Mundo de lundi, Albert Rivera, le président de la formation centriste, estime que l'équipe gouvernementale conduite par Mariano Rajoy est plombée par la condamnation du PP dans l'affaire Gürtel.

La justice a condamné le PP à rembourser 250.000 euros dans cette affaire mise au jour en 2009 et impliquant plusieurs responsables régionaux du parti poursuivis pour trafic d'influence et faux en écriture.

"La seule issue démocratique et digne est de donner la parole du peuple espagnol afin qu'il puisse choisir un nouveau gouvernement et un nouveau parlement", a commenté Albert Rivera.

La semaine passée, le PSOE a déposé une motion de censure contre Mariano Rajoy provoquant l'agitation des marchés financiers et une forte baisse de l'indice Ibex.

Le débat et le vote sur la motion de censure contre le gouvernement de Mariano Rajoy, déposée la semaine dernière par le Parti socialiste (PSOE), auront lieu les 31 mai et 1er juin au Parlement espagnol, rapportent des médias espagnols.

Contactée par l'AFP, la chambre basse n'était toutefois pas encore en mesure de dire si le vote aurait bien lieu vendredi. Cela pourrait être le cas mais il pourrait aussi être retardé jusqu'à samedi, en fonction de l'ordre du jour des débats qui n'a pas encore été rendu public, a précisé son service de presse.

La tendance s'est inversée lundi à la Bourse de Madrid sous l'impulsion des institutions financières comme Santander , BBVA et Caixabank mais également des titres du secteur de l'énergie comme Iberdrola ou Gas Natural.

Pour renverser le gouvernement, l'opposition a besoin de réunir une majorité de 176 voix à la chambre basse du Parlement, ce qu'elle n'était pas parvenue à faire lors de la précédente motion en juin dernier.

Le président du Parlement n'a pas encore fixé la date de ce vote mais les opposants à Mariano Rajoy profitent de l'affaiblissement du camp conservateur.

Le PP resserre les rangs autour de son chef qui a annoncé vendredi qu'il n'avait aucune intention de démissionner. Dans cette affaire baptisée Gürtel, 29 personnes - dont une douzaine d'anciens cadres ou élus du PP - ont été condamnées pour corruption, détournements de fonds publics ou blanchiment d'argent, à un total de 351 années de prison.

La justice a conclu à l'existence d'"un authentique et efficace système de corruption institutionnel" entre le parti et un groupe privé et condamné le Parti Populaire de Rajoy, en tant que "participant à titre lucratif" de fonds obtenus illégalement via des maires de la formation, à rembourser 250.000 euros.