Présentation du livre "les expulsées" de l'écrivaine espagnole María Jesús Corrales

L'Institut Cervantes de Tétouan a organisé, mercredi, une rencontre culturelle pour la présentation du livre "Las Expulsadas" (les expulsées) de l'écrivaine et journaliste espagnole, María Jesús Corrales.



Cet événement culturel, organisé en partenariat avec la Fondation "Premio Convivencia", dans le cadre du programme scolaire "La différence, un principe essentiel de coexistence entre les frontières", a été l'occasion d'aborder l'expérience littéraire de l'écrivaine María Jesús Corrales, à travers son livre "Las Expulsadas", qui met en lumière les expériences des travailleuses qui traversaient la frontière entre l'Espagne et Gibraltar dans les années 1960 et leurs souffrances, ainsi que la situation qui prévalait sur les deux côtés de la clôture.



Selon les organisateurs, la présentation de ce livre s'inscrit également dans le cadre de la 3è édition du programme culturel "Visages", célébrée entre octobre et décembre au Maroc, qui vise à renforcer les relations culturelles entre l'Espagne et le Maroc, notamment dans les domaines scientifique, culturel et éducatif, et à permettre aux personnes intéressées par le domaine culturel en Espagne de prendre connaissance des œuvres et des livres traitant des différents aspects de la vie, en plus de rapprocher les points de vue des écrivains espagnols sur des questions nationales et les sujets qui intéressent les peuples des deux rives.



Ce livre traite de la situation des travailleuses lors de la fermeture de la frontière entre L'Espagne et Gibraltar en 1969. Il aborde également les conditions des femmes du sud de l'Espagne, et les questions liées à la défense des droits des femmes et à la promotion de leur autonomisation économique.



Selon Mme Corrales, ce livre vise à permettre aux générations montantes d'en savoir plus sur les événements importants ayant marqué l'histoire de leur pays.



Initié par le ministère de la Culture et des sports de l’Espagne, le programme "Visages" est organisé en partenariat avec l’Ambassade d’Espagne à Rabat, l’Agence espagnole de Coopération internationale pour le développement (AECID) et le réseau des Instituts Cervantès au Maroc, avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication du Maroc, la Fondation nationale des musées (FNM) et de différentes institutions culturelles marocaines.



Titulaire d'une licence en sciences de l'information de l'Université Complutense de Madrid, María Jesús Corrales a occupé plusieurs postes dans des magazines nationaux, des journaux régionaux, ainsi qu'à la radio et à la télévision.



Mme Corrales a publié de nombreux articles, interviews et reportages dans plusieurs journaux et magazines, ainsi que sur son blog "Crónica de frontera". Elle est actuellement correspondante du Gibraltar Chronicle.