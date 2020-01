L'Organisation marocaine des droits humains (OMDH) et la Fondation Fikr pour le développement, la culture et la science organisent, mercredi à Rabat, une rencontre consacrée à la présentation du livre "La déclaration universelle des droits de l'Homme: lectures et éclairages" de Mustafa Al Iraki.

Cette rencontre, qui se tiendra au siège de l’OMDH, sera marquée par deux interventions autour du livre des professeurs Habib Belkouch et Mustafa Al Naoui, ainsi que par une allocution de l’auteur. Journaliste et ancien rédacteur en chef du quotidien Al Ittihad Al Ichtiraki, Al Iraki est diplômé en sciences politiques. Il est l’un des dirigeants du mouvement de l'enfance populaire et membre fondateur de l’OMDH. M. Al Iraki, qui est également membre du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) et coordinateur du groupe de travail chargé de l’harmonisation des législations et de l'évaluation des politiques publiques, est auteur de plusieurs publications dont "De Bahmad à Benkirane: rupture ou continuité" (2012) et "Les collectivités territoriales et les droits de l’Homme" (2016).