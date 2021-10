Présentation du 3ème tome de “Mémoire, identité et patrie…mémoires de Dakhla ”

Le 3ème tome de l'ouvrage "Mémoire, identité et patrie..Mémoires de Dakhla" de l’acteur associatif Hassan Lahouidag a été présenté vendredi à Dakhla, à l’occasion du 46ème anniversaire de la Marche verte.



Dans sa présentation du livre, l’auteur, qui est également président de l’Association de l’intégrité territoriale dans la région de Dakhla-Oued Eddahab, a souligné que ce 3ème tome de l’ouvrage s’inscrit dans le sillage des derniers développements qu’a connus la question de l’intégrité territoriale, servant de plaidoyer au sujet de la marocanité du Sahara.



M. Lahouidag a également noté que cet ouvrage est une sorte de plaidoirie civile et s’inscrit dans le cadre de la diplomatie parallèle pour défendre la marocanité du Sahara, à même de réaffirmer la légitimité de la cause nationale et d’accélérer le règlement du conflit artificiel autour du Sahara marocain.



Ce nouvel ouvrage de 317 pages de moyen format, comporte des analyses approfondies sur une série d’événements nationaux et plusieurs discours royaux, en plus de témoignages et de réactions qui s’articulent autour de la poursuite de la mobilisation nationale pour soutenir la première cause nationale, a-t-il précisé.



En incluant dans ce livre des analyses sur une série d’événements nationaux, M. Lahouidag a mis le cap sur une panoplie de thématiques, en l’occurrence "La société civile et la question du Sahara marocain", "L'intervention pacifique du Maroc à El Guerguarat" et "L'histoire de la résistance et de l'Armée de libération au Sud du Maroc".



Il a aussi relevé que la troisième partie de l'ouvrage rappelle les faits marquants de l'année dernière, notamment les développements du dossier de l'intégrité territoriale, l'intervention pacifique du Maroc à El Guerguarat et la diplomatie Royale avant-gardiste, ainsi que la poursuite de l'ouverture des consulats dans les provinces du Sud du Royaume.