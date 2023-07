Présentation de la chanson "Dream" célébrant l'exploit des Lions de l’Atlas au Mondial

La première présentation de la chanson "Dream" qui célèbre les réalisations de l'équipe nationale de football lors de la Coupe du monde au Qatar, a eu lieu, mardi au siège de l'Académie régionale de l'éducation et de la formation (AREF) de Casablanca-Settat.



Cette œuvre, composée de paroles et de mélodies du poète Hassan Halim a été réalisée par Ahmed Belarbi Madfai, avec la participation d’élèves du milieu rural (Direction provinciale de Settat).



Cette chanson s’inscrit dans le cadre des actions célébrant la Fête du Trône, et en reconnaissance de la performance sportive historique et sans précédent des Lions de l'Atlas.

A cette occasion, le directeur de l'AREF Casablanca-Settat, Abdelmoumen Talib, a fait savoir qu'il s'agissait de célébrer de manière créative la performance sportive historique réalisée par l'équipe nationale marocaine de football lors du dernier Mondial au Qatar.



Cette célébration, a-t-il poursuivi, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la loi-cadre 51.17 relative au système d'éducation, de formation et de recherche scientifique, notamment celles liées à l'amélioration de la vie scolaire et à la promotion de l'ouverture et de l'éveil chez les élèves.



Il s’agit également de mettre en œuvre les contenus et les mesures figurant dans la feuille de route de la réforme du système éducatif 2022-2026 en vue d'une école publique de qualité pour tous, a ajouté M. Talib, soulignant le rôle important joué par l'éducation artistique et musicale dans la croissance et la construction d'une personnalité équilibrée chez les apprenants.



Il a expliqué que dans le cadre de la célébration des victoires des Lions de l’Atlas, la direction provinciale de Settat a décidé de documenter cet exploit sportif par une œuvre artistique éducative grâce à la contribution des élèves à une chanson, dans laquelle ils ont exprimé leurs sentiments innocents, leur attachement à leur pays dans un esprit patriotique, chantant ainsi les réalisations des Lions et manifestant leur fierté d'appartenance à un Maroc en constant progrès sous l'égide de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



De son côté, le réalisateur de "Dream", Belarabi Madfai, a estimé que cette œuvre constitue une continuation du rêve commencé au Qatar en 2022.



Pour sa part, Hassan Halim a expliqué que l'idée de cette chanson découle d'un sentiment patriotique après le résultat de l'équipe nationale à la Coupe du monde au Qatar, ajoutant que les phrases qui dominaient les paroles de la chanson sont dérivées des termes utilisés par les Marocains.