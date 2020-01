Présentation de deux pièces théâtrales marocaines au Festival de théâtre arabe à Amman

Le public jordanien a été au rendez-vous avec la présentation de deux pièces marocaines, "Nemss" et "La salle d'attente 1", dans le cadre de la 12ème édition du Festival de théâtre arabe qui se tient, jusqu'au 16 janvier, à Amman.

Les deux œuvres théâtrales sont en compétition aux côtés de sept autres pièces pour le prix de la meilleure œuvre théâtrale arabe de l'année, dans le cadre du "Cheikh Sultan bin Muhammad Al Qasimi Award" dans sa 8ème édition.

Adaptée du roman "Hot Maroc" de Yassin Adnan, la pièce "Nemss" de la troupe "Le théâtre ouvert" raconte l’histoire d’un jeune en chômage qui se lance dans le monde virtuel qui lui a permis de s’ouvrir et de créer un autre univers loin de la réalité.

La pièce est écrite dans un style comique et fluide qui permet aux personnages de s’improviser pour transmettre le message dramatique.

Pour sa part, "La salle d'attente 1" de la troupe "Boulevard de l'art et de la créativité" évoque la souffrance des personnages à travers des témoignages dans un style interactif et une vision contemporaine.

La pièce tente de jeter la lumière sur le sort des personnes marginalisées, qui ont vécu dans la pauvreté, l'extrémisme, la mauvaise compréhension de la religion et la domination de la pensée masculine autoritaire.

Organisé en partenariat avec le ministère de la Culture et la Jordanian Artists Association, ce festival connaît également la participation de la pièce marocaine "Un autre ciel" de la troupe Akoun.

Au programme de cette édition une conférence sur la responsabilité scientifique, des hommages à neuf jeunes arabes qui ont excellé dans des concours d’écriture du texte théâtral, des séminaires et des présentations de livres et de publications.