Présentation à Tanger du rapport régional sur la mise en œuvre des ODD

Un atelier de présentation du rapport régional sur la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD) à l'horizon 2030 a été organisé, jeudi au siège de la wilaya de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (TTA).



Cet événement, organisé par la wilaya et le Haut-Commissariat au plan (HCP), en partenariat avec le Conseil régional et le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA), a été l'occasion de présenter ce rapport qui retrace les progrès réalisés dans la région TTA en matière de déploiement des ODD durant la période 2015-2021, ayant été marquée par la survenue de la pandémie de Covid-19 en 2020, dont les effets ont impacté l'activité de plusieurs secteurs et perturbé les efforts de développement engagés.



Ce rapport se veut une contextualisation régionale des objectifs et cibles des ODD et un examen de suivi des indicateurs relatifs aux ODD disponibles à l'échelle territoriale. Il s'arrête sur les efforts déployés par les différents intervenants dans ce chantier de mise en œuvre des ODD dans les différents domaines liés aux dimensions sociale, économique et environnementale.



S'exprimant à cette occasion, le wali de la région, Mohamed Mhidia, a soulevé que ce rapport, le premier du genre au niveau arabe et africain, est le fruit de la fédération des efforts de tous les acteurs et les intervenants, et a été élaboré selon une approche participative et consultative, notant qu'il contribuera à la consolidation des acquis réalisés dans le domaine du développement durable.



Ce rapport, a-t-il poursuivi, sera un document de référence pour la planification territoriale et l'élaboration de programmes et de projets au niveau de la région, faisant savoir que l'élaboration de ce rapport a commencé immédiatement après la création de la Commission régionale de la coordination statistique (CoRéCoS) en 2021.



Le wali a, à cet égard, affirmé que l'élaboration de ce rapport a été l'occasion pour les différents acteurs de la région de réaliser un diagnostic participatif et intégré de la situation des programmes de développement dans les différents secteurs et des perspectives de leur développement à court, moyen et long termes, et ce dans le cadre de la valorisation des consultations menées durant la période 2017-2022, en partenariat avec la wilaya de la région et le conseil régional, avec le soutien de l'UNFPA.



Pour sa part, le secrétaire général du HCP, Ayache Khellaf, a indiqué que ce rapport, qui s'inscrit dans le cadre du suivi des ODD au niveau territorial, a été élaboré selon une approche participative avec la contribution de tous les services décentralisés des secteurs gouvernementaux concernés, des instances élues et des organisations de la société civile au niveau de la région TTA, relevant que ce rapport a été approuvé par la CoRéCoS, lors de sa dernière réunion tenue le 5 janvier dernier.



M. Khellaf a précisé que le HCP a procédé à l'élaboration de rapports régionaux sur la mise en oeuvre des ODD, après la réalisation de rapports nationaux sur les ODD en 2016, 2020 et 2021, soulignant que l'expérience de mise en place de bases de données statistiques régionales et d'élaboration de rapports régionaux sur les ODD est unique en son genre en Afrique et au Moyen-Orient.



De son côté, le président du Conseil régional, Omar Moro, a noté que le Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, est un pionnier en matière d'adoption de politiques publiques visant à promouvoir le développement durable, ce qui lui a permis de réaliser de grands progrès dans la réalisation des ODD.



M. Moro a ainsi salué les efforts qui ont été déployés dans toutes les étapes d'élaboration de cet important rapport, à travers la mobilisation des compétences et la participation active de tous les partenaires, soulignant que le Conseil régional ne ménagera aucun effort pour s'engager activement dans le processus de mise en oeuvre des ODD. Il a, par ailleurs, rappelé que le HCP est un partenaire stratégique du Conseil régional, puisqu'il a accompagné le conseil dans toutes les étapes d'élaboration du programme de développement régional, qui sera approuvé lors de la session du mois de mars, mettant l'accent sur la contribution active du Conseil à l'élaboration de ce rapport.



Quant au représentant de l'UNFPA, Abdelilah Yaakoubd, il a salué le grand progrès réalisé par le Maroc en matière de production de données statistiques et de renforcement des systèmes d'information, relevant que la création de bases de données régionales et l'élargissement progressif de cette expérience, pour couvrir actuellement 9 régions du Royaume, est l'une des réalisations importantes qui constitue une source de fierté.



Il a également loué les efforts continus du Maroc pour atteindre les ODD à l'horizon 2030, notant que l'évolution de ce progrès sera renforcée et accélérée davantage, à travers la mise en œuvre du nouveau modèle de développement et des multiples stratégies sectorielles adoptées, qui permettent de renforcer l'image du Royaume en tant que pays stable qui connaît une dynamique de développement continue.



La région TTA, qui dispose d'une base de données régionale et de ce rapport sur la mise en œuvre des ODD, est la première au niveau national à répondre à ce double défi et ouvre la voie aux autres régions vers une régionalisation effective, qui aspire à un développement durable, a-t-il ajouté, exprimant la fierté du Fonds de soutenir ce genre d'initiatives importantes. Pour sa part, le directeur de la planification au HCP, Naddah Abdeslam, a présenté un exposé dans lequel il a présenté le contexte et la méthodologie d'élaboration du rapport régional sur les ODD et les principaux résultats du rapport.



Cette réunion s'est déroulée en présence notamment du président de l'Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN), Mounir El Bouyoussfi, de présidents de conseils communaux et provinciaux de la région, de chefs de services décentralisés, de présidents d'établissements universitaires, et de représentants d'instances élues, du secteur privé et d'organismes de la société civile.



Elle a été marquée par la signature d'une convention-cadre de partenariat entre l'APDN et la Direction régionale du HCP à Tanger-Tétouan-Al Hoceima, visant à renforcer la coopération, la coordination et la concertation, à travers la mise en place d’un cadre institutionnel dans le domaine de l’échange, de l’analyse et de la diffusion de l’information statistique, et à promouvoir la collecte et l’utilisation des données pour définir des programmes et des politiques qui répondent au mieux aux priorités de développement.



Cette convention ambitionne également de promouvoir des publications conjointes entre les deux parties, réaliser des études et des enquêtes spécifiques à la région TTA, et d'initier toute action de nature à renforcer l’attractivité territoriale de la région.