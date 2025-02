Présentation à Rabat du livre "Le plaisir paradoxal : Ecrits sur les arts visuels au Maroc" de Youssef Wahboun

Le livre "Le plaisir paradoxal : Ecrits sur les arts visuels au Maroc" de l’écrivain et critique d’art Youssef Wahboun a été présenté, vendredi à Rabat, lors d'une rencontre ayant réuni des personnalités issues des sphères artistique et académique.



Dans ce livre de 246 pages, édité par House of Beau, l’écrivain Youssef Wahboun propose un florilège de ses textes de critique d'art, mettant en lumière les œuvres de plusieurs artistes marocains, dont Hassan Hajjaj, Mohamed Hamidi, Amina Rezki, Abderrahim Yamou et Fatiha Zemmouri.



Cet ouvrage, dont la couverture reproduit une capture d’écran d’une vidéo-performance spectaculaire de l’artiste contemporain Youness Atbane, est composé de textes parus dans des journaux et catalogues entre 2012 et 2022, commentant chacun une œuvre de l'histoire de l'art au Maroc, de Mohamed Ben Allal à Abdelkébir Rabii, en passant par Abbas Saladi, Mohamed Kacimi, Radia Bent Lhoucine, Mohamed Aboulouakar et Hassan Slaoui.



Dans une déclaration à la MAP, M. Wahboun a relevé que les critiques d’art sont confrontés au défi "de se mettre au service de l'œuvre en question, et de ne pas se contenter de faire de la simple éloge", notant que "c'est l’œuvre de l'artiste qui doit être mise en valeur".



Il a expliqué qu'une partie importante de son livre est consacrée à des textes qui "agissent directement sur des œuvres d’art, telles que des tableaux, des peintures ou des sculptures issus de l’histoire de l’art au Maroc", soulignant que son livre vient enrichir la scène artistique marocaine d’une publication sur les arts visuels et "attirer l’attention sur l’importance de certaines expériences artistiques qui fleurissent dans notre pays".



Cette rencontre a été marquée par une séance de signature et de dédicace du livre, précédée par un échange entre l’auteur et le public, qui a permis d’approfondir la réflexion sur les thématiques abordées dans l'ouvrage de Youssef Wahboun.



A travers ce livre, l'auteur rend hommage à des figures majeures de l’art marocain, tout en explorant les trajectoires uniques de créateurs comme Mohamed Chabâa ou Farid Belkahia.

Artiste-peintre, écrivain et poète, Youssef Wahboun est notamment l'auteur du roman "Trois jours et Le Néant" et de la suite poétique "Les Hommes meurent mais ne tombent pas", adaptée en pièce de théâtre chorégraphique par la troupe Corpscène. Il est également professeur d'intermédialité et d'histoire de l'art à l'Université Mohammed V de Rabat.