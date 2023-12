Présentation à Rabat de la pièce théâtrale "Kalam" de la troupe Chamat

La troupe de théâtre Chamat a présenté, mercredi à la salle Bahnini de Rabat, sa nouvelle pièce "Kalam". Fruit d'une collaboration artistique entre l'écrivain Mohamed Berrada et le metteur en scène Bousselham Daif, cette œuvre de théâtre relate l'histoire d'un voyage à travers le temps pour explorer certaines étapes historiques, à travers des temps et espaces différents, à savoir Fès, Cordoue, la France et le Japon, en jetant la lumière sur des personnalités historiques ayant marqué leur époque.



Dans une déclaration à la MAP, Bousselham Daif a souligné que cette pièce interprétée par de jeunes comédiens (Amine Belmaaza, Sanae Assif et Soufiane Naim) vise à présenter un spectacle qui s'adresse à l'âme et aux sens.



Cette création représente la seconde collaboration avec l'écrivain Mohamed Berrada, après l’adaptation en pièce de théâtre du roman "Loin du bruit, proche du silence" sous le titre "Tout sur mon père", qui a récolté de nombreux prix, dont le Prix national du théâtre, a-t-il ajouté.



"Kalam" a été choisie pour représenter le Maroc à la 14ème édition du Festival du théâtre arabe, qui se tiendra du 10 au 18 janvier à Bagdad. La troupe "Chamat", qui incarne une expérience théâtrale novatrice, axée sur la créativité et la formation théâtrale, avec pour devise "Théâtre citoyen, théâtre de la vie", vise à promouvoir la culture théâtrale.



En parallèle à la création théâtrale, la troupe organise une série d'événements et d'activités, notamment des ateliers de formation théâtrale sous la supervision d'encadrants diplômés de l'Institut supérieur d’art dramatique et d’animation culturelle.