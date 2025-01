Présentation à Rabat de la pièce théâtrale "Adnass" en avant première 

La pièce théâtrale "Adnass" de la troupe Nouvel Horizon des Cultures a été présentée en avant-première, samedi soir au Théâtre national Mohammed V.



Pendant une heure et demie, le public a pu apprécier une prestation artistique inédite où la troupe, à travers une performance dramatique satirique, a présenté une lecture approfondie d'une réalité qui touche une large partie des sociétés à travers le monde, à savoir le recours à la sorcellerie.



Cette pièce qui explore les mystères de la sorcellerie à travers une approche surréaliste et poétique, a plongé l'assistance dans un univers énigmatique. La diversité des langues utilisées (darija, arabe classique, anglais...) témoigne que ce phénomène dépasse largement les frontières géographiques et culturelles.



Ce spectacle haut en couleurs et en messages a été également l'occasion de s'arrêter sur la pertinence de la mise en scène, la richesse scénographique de la pièce théâtrale, tant au niveau de l'éclairage que du décor, ainsi que l'importance des thématiques abordées.



Dans une déclaration à la presse, le metteur en scène et auteur de la pièce, Ahmad Amine Sahil, a indiqué que cette œuvre traite d'un phénomène social lié à la sorcellerie sous un prisme surréaliste contemporain, sans se limiter à une culture ou un pays particulier.



Fruit d'un partenariat avec le Théâtre Mohammed V et le Théâtre Al Mansour, ce travail vient enrichir mon expérience artistique en tant que metteur en scène, a-t-il dit, ajoutant que cette pièce ne se contente pas de dénoncer la sorcellerie, mais explore également les raisons qui poussent les individus à se tourner vers ces pratiques.



De son côté, l'actrice Hind Belaoula qui a incarné le personnage de "Fatima", a mis en avant l'importance de ce type de théâtre qui pousse le public à réfléchir sur des questions sociales pertinentes, tout en offrant un spectacle artistique riche et captivant.