Présentation à Rabat de l'ouvrage «Maroc Palestine: Rendez-vous avec l'histoire»

L'ouvrage "Maroc Palestine: Rendez-vous avec l'histoire", de son écrivain Ahmed El Biyaz, a été présenté, mardi à Rabat, dans le cadre de la 6ème édition du Festival "Florilège culturel", organisée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l'initiative de l'Association Ribat Al Fath pour le développement durable.



L'ouvrage de plus de 500 pages, publié en français et en arabe, est agrémenté de photographies historiques immortalisant des événements ayant marqué les relations de longue date entre le Maroc et la Palestine.



S'exprimant à cette occasion, le vice-président de l’Association Ribat Al Fath, Mustapha El Jaouhari, a souligné que ce travail littéraire représente une contribution qualitative aux écrits marocains traitant de la Palestine, notant que cet ouvrage met en lumière l'époque contemporaine, avec une analyse exhaustive de plusieurs évènements historiques, diplomatiques et politiques et expose les différents aspects de la cause palestinienne.



Ce travail traite du modèle de développement marocain et sa mise en place en matière économique et humaine dans les territoires palestiniens, a-t-il fait savoir, rappelant les rôles importants joués par le Comité Al-Qods et l'Agence Bayt Mal Al Qods Acharif.



L'ouvrage retrace plusieurs étapes marquantes des relations entre le Royaume du Maroc et la Palestine, a relevé l'auteur, rappelant le rôle du Royaume dans la construction de l'aéroport de Gaza, où le premier avion à y avoir atterri était marocain.



Réunissant chercheurs, experts, décideurs politiques et acteurs de la société civile, cette 6ème édition, qui se poursuit jusqu’au 20 décembre, se veut un espace d’échange autour des applications concrètes de l’intelligence artificielle dans des domaines clés tels que la santé, l’éducation, l’environnement et l’économie.



De même, les discussions mettront en exergue les enjeux éthiques et sociétaux de cette technologie, dans une optique de développement durable respectueux des valeurs humaines.