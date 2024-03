Présentation à Paris de la 16ème édition du Festival de Fès de la culture soufie

La 16ème édition du Festival de Fès de la culture soufie, qui se tient du 20 au 27 avril prochain dans la capitale spirituelle du Royaume, a été présentée vendredi soir à la Maison du Maroc à Paris.



Placée sous le thème "Connais-toi toi-même", l’édition 2024, qui prévoit une programmation variée avec un accent particulier sur la culture soufie en Afrique, se veut l’aboutissement d’une longue expérience du festival qui aspire à perpétuer la promotion des composantes identitaires et culturelles séculaires du Royaume, tout en s'ouvrant davantage aux influences soufies du monde entier.



"Ce festival est bien plus qu'une simple animation culturelle, il incarne une réflexion vivante", a déclaré à la MAP le président du festival, Faouzi Skalli, à l’occasion d’une conférence dédiée à la présentation de cette 16ème édition, marquée par la présence d'éminents acteurs culturels et associatifs marocains et français.



La thématique socratique "connais-toi toi-même", qui trouve également écho dans le soufisme, "constitue le pivot de notre programmation pour cette année", a-t-il dit, soulignant qu'autour de ce concept fondateur, une pléthore d'événements culturels sont prévus, offrant aux festivaliers une exploration riche et diversifiée.



Il a, en outre, relevé que l'édition 2024 se distingue par "une présence africaine significative", notamment de Mauritanie, du Sénégal et de Tanzanie, ainsi que par la participation de pays asiatiques tels que le Pakistan et l'Inde, et de plusieurs pays européens.



Pour sa part, Milan Otal, directeur artistique du festival, a indiqué que cette édition aspire particulièrement à offrir une expérience immersive dans le monde envoûtant de la musique mystique africaine.

L'objectif étant de promouvoir la diversité culturelle africaine et de créer des ponts entre les différentes traditions musicales du continent africain, mais également d'autres continents, a-t-il poursuivi.



La soirée d’ouverture de cette 16ème édition, placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, sera marquée par un spectacle intitulé "La religion de l’amour", qui sera animé par Sophia Hadi, Fatima-Zahra Qortobi, Abdelkader Ghayt et Yeyya Maoulainine (Maroc), Senny Camara (Sénégal), la griotte mauritanienne Fatou Mint Engdhey et Yahya Hussein Abdallah (Tanzanie).



Au programme du festival, on retrouve également des concerts d’Aurélien Pascal (violoncelle, France) et du Marocain Marouane Hajji avec le Tanzanien Yahya Hussein Abdallah, en plus des artistes pakistanais Sain Zahoor et Albanais Enris Qinami, qui présentera des chants soufis des Balkans.



Aussi, les maalmat de Meknès, héritières d’un genre musical unique, partageront l’art mystique du masmoudi. Le chanteur Marouane Hajji fera vibrer, lui, les mots centenaires des poètes mystiques Al-Harraq, Al-Choustarî et Al-Busarî, alors que le maallem Abderrahim Amrani Marrakchi (Hamadcha de Fès) animera une lilâ, nuitée spirituelle guidée par les mots du musicien et conteur Frédéric Calmès.



Au menu de cette édition du festival figurent également des tables rondes autour de diverses thématiques : "Sur les pas d’Abraham", "Prendre soin de l’âme", "Ibn Arabî et Rûmî, un dialogue permanent", "Transhumanisme : quelle place pour la spiritualité?”, ou encore "L’héritage andalou, quelles leçons pour l’avenir?".



Comme lors des précédentes éditions, les festivaliers auront l’occasion de participer à plusieurs vernissages, notamment de l’exposition de Sami Ali (calligraphie), et de celle des artistes Benjamin Beni (photographe), Fatima-Zahra Sanhaji (poétesse) et Jamal Nassiri (Oud).



Chaque journée du festival sera aussi égayée par des soirées de la Tariqa Wazzaniya, de Hamadcha, de la Tariqa Qadiriya-Boutchichiya ou de la Tariqa Cherqawiya, dans le cadre de la rubrique "Concerts et rituels".

Lors du concert de clôture, le groupe Taybah puisera dans le répertoire syrien Chadhili pour entraîner la danse extatique des derviches tourneurs et inviter à "emprunter la voie de l’amour".