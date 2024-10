Présentation à Oslo d’une étude sur les dynamiques globales de l’enrôlement des enfants dans les conflits

Une délégation du Centre international de recherche sur la prévention des enfants soldats (IRCPCS, basé à Dakhla) a présenté, lundi à Oslo (Norvège), les résultats de son dernier rapport sur les dynamiques mondiales perpétuant le recrutement des enfants dans les conflits.



Au département de médecine communautaire et de santé globale de l'Université d'Oslo, le Centre a présenté les résultats d’investigations de terrain à travers une étude majeure intitulée : « Les modèles mondiaux d’enrôlement des enfants : Une analyse approfondie. »



La délégation dirigée par le président du Centre Abdelkader Filali et composée de son directeur exécutif, Josée Provençale et de son directeur du bureau Afrique Willy Foga Konefon, a présenté ses recherches innovantes dans le cadre d’un programme transdisciplinaire dédié à la santé durable.



Basée sur des enquêtes approfondies menées notamment au Sahel ainsi qu’auprès d’anciens enfants soldats des camps de Tindouf, en Algérie, cette étude offre une analyse sans précédent des dynamiques globales qui perpétuent l’enrôlement des enfants dans les conflits. En alliant criminologie, anthropologie de la violence et relations internationales, l’équipe de l’IRCPCS a mis en lumière les mécanismes systémiques d’exploitation des enfants dans les zones de guerre.



A travers cette étude, la délégation a également mis en évidence l’importance cruciale d’adopter une approche multidisciplinaire pour éradiquer ce crime de guerre, préconisant une réponse intégrée qui associe des perspectives médicales, psychologiques et de santé publique, tout en plaçant la dignité humaine au centre des solutions. Selon l'équipe de l'IRCPCS, cette approche globale va au-delà des théories abstraites, en proposant des actions concrètes capables de rompre le cycle de la violence et de poser les bases d’une paix durable.



Cet événement à l’Université d’Oslo marque la première étape d’une série de visites dans des institutions académiques et centres de recherche à travers l’Europe. L’IRCPCS compte ainsi partager ses découvertes et engager un dialogue avec des experts académiques et politiques, contribuant ainsi aux efforts internationaux visant à éradiquer l’enrôlement des enfants dans les conflits armés, et à tracer un avenir plus sûr pour les enfants à travers le monde.



Créé en 2022, le Centre international de recherches sur la prévention des enfants soldats a pour objectif de contribuer à la lutte contre le recrutement des enfants soldats, à travers notamment la sensibilisation sur leur sort, les processus de leur embrigadement, ainsi que sur les causes sous-jacentes qui alimentent ce fléau.