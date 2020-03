Présentation à Marrakech de “Lexique des femmes célèbres du Maroc” de Zahra Najia Zahraoui

L'auteure Zahra Najia Zahraoui a présenté, le week-end dernier à Marrakech, son dernier ouvrage intitulé : "Lexique des femmes célèbres du Maroc" et ce, lors d'une rencontre organisée à l’occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme. Cet ouvrage met à la disposition du lecteur la biographie de 375 femmes ayant marqué, de leur empreinte, l’histoire du Maroc depuis le 2ème siècle de l’Hégire jusqu’à 2008, a expliqué Mme Zahraoui lors de cette rencontre initiée par le Centre de développement de la région du Tensift (CDRT).

Ce livre, a-t-elle poursuivi, illustre de manière claire la spécificité culturelle marocaine dans sa version féminine en général, ainsi que celle de chaque région du Royaume, faisant savoir que les femmes citées dans cet opus appartiennent aux différentes classes sociales et régions du Maroc. Ces femmes ont excellé dans différents domaines, tels que le soufisme, la science, la résistance, la bienfaisance, la littérature et l’art entre autres, tient à préciser Mme Zahraoui, soulignant que dans cet ouvrage, les biographies sont classées selon un ordre alphabétique.

Mme Najia Zahraoui a, en outre, indiqué que chaque biographie renvoie à une série de sources et de références, notant que la conclusion de l’ouvrage comporte une infographie illustrant les spécialités des différentes femmes répertoriées dans ce livre. Fille du savant Feu Hassan Zahraoui qui était membre du Conseil provincial des oulémas de Marrakech, Zahra Najia Zahraoui a travaillé d’abord en tant qu’enseignante au lycée Abou Al Abbas Sebti dans la cité ocre, avant d'occuper, ensuite, le poste de formatrice au Centre pédagogique régionale à Marrakech de la didactique de l’éducation islamique jusqu’en 2005.

Actuellement, elle est membre du Conseil local des oulémas de Marrakech et coordinatrice de la Cellule des affaires de la femme et des questions de la famille au sein de ce Conseil. Elle est également membre du Conseil supérieur de la Fondation Mohammed VI des oulémas africains depuis 2016 et membre du Comité national chargé des femmes victimes de violence depuis sa création en 2018.

Pr. Zahra Najia Zahraoui avait animé en 2014 une causerie religieuse présidée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, sous le thème "La contribution de la femme à l'édification de la personnalité marocaine", rappelle-t-on.