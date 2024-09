Présentation à Fès de la chorégraphie "Pas le temps pour le temps"

Le spectacle chorégraphique "Pas le temps pour le temps", réalisé par le chorégraphe et directeur artistique Said El Haddaji, a été présenté, mardi soir à Fès.



Initiée par le Centre culturel français de Fès en partenariat avec le Centre Kan Ya Makan (Il était une fois), cette chorégraphie d'une heure est une création de danse contemporaine mettant en scène cinq interprètes femmes, mettant l'accent sur les rôles et les engagements des femmes représentantes des zones rurales, qui s’annoncent comme des vérités à la fois répandues et méconnues.



Le spectacle interprété par les artistes Romane Marie Piffaut, Gomis Arama Seybiya, Lozano Torne Esther, Sajous Éléa et Karima El-Aidaoui, implique un langage corporel basé sur des réflexions contextuelles au Maroc et sur le quotidien que partagent des femmes habitantes des montagnes de Chtouka Ait-Baha.



Le public a admiré le spectacle qui met l'accent sur les grands sacrifices de ces femmes pour élever leurs enfants, suivre leur scolarisation et les aider à assumer leurs responsabilités au sein de la société.



Intervenant à cette occasion, Brahim Zarkani, chargé des activités culturelles à l'Institut culturel français de Fès, a souligné que le centre accueille des créateurs et des artistes dans le cadre de ses activités artistiques et culturelles, ajoutant que El Haddaji qui travaillait selon un style artistique spécifique, s'est tourné par la suite vers la danse expressive en fondant un groupe appelé "Hana-Ya".



Il a fait savoir que le spectacle, qui marque le démarrage des activités artistiques et culturelles de l'Institut pour la nouvelle saison, fait partie d'un programme artistique riche et varié ouvert sur divers styles artistiques et expressifs.



Dans une déclaration à la MAP, M. El Haddaji a indiqué que ce spectacle, conçu à l'occasion d'une résidence artistique en France, s'inscrit dans le cadre d'une tournée artistique organisée pour la première fois, ajoutant que l'idée de cette chorégraphie est née lors d'une visite en compagnie d'un ami à Chtouka Ait Baha, sa région natale.



L'objectif, a-t-il dit, était de mettre la lumière sur la vie de ces femmes et leurs sacrifices quotidiens, exprimant sa joie de retourner au Maroc pour partager cette expérience avec le public.



Le spectacle coproduit par Ballet du Nord, "CCN & Vous – Centre Chore graphique National Roubaix" a été présenté pour la première fois à Agadir, puis à Marrakech et devrait faire escale à Meknès, Tanger et Kénitra.