Présentation à Casablanca du roman “Regardez-nous danser ” de Leïla Slimani

Le roman "Regardez-nous danser" de Leïla Slimani a été présenté, vendredi à Casablanca, lors d'une conférence organisée à l'initiative de l'Institut français. Cette conférence s'inscrit dans le cadre d'une tournée exclusive de l'auteur franco-marocaine pour présenter son nouveau roman autour de discussions, lectures et séances de dédicaces, du 25 février au 5 mars dans les Instituts français de Casablanca, Tanger, Rabat, Meknès et Marrakech.



Cette tournée constitue également l'occasion pour Leïla Slimani d'aller à la rencontre de son public dans le dessein d'échanger au sujet de la littérature et de l'écriture. "Regardez-nous danser" sorti en librairie le 3 février, est le deuxième volet de la trilogie "Le pays des autres" de Leïla Slimani sur l'histoire du Maroc et d'une saga familiale inspirée de sa propre histoire.



Avec ces deux romans chorals et très personnels, Leïla Slimani introduit une sensibilité inédite au style limpide et efficace qui la caractérise. Dans ce nouveau roman, elle continue de livrer une lecture intime et vibrante d'émotion sur la complexité de son histoire familiale ancrée dans une société patriarcale fragilisée et un Maroc indépendant qui peine à fonder son identité nouvelle.



Avec ce nouvel opus, l'auteure plonge le lecteur dans l’atmosphère du Royaume des années 60, une période qu’elle décrit comme "très intéressante parce qu'extrêmement ambiguë". En chargeant d'émotion l'évocation de son pays, elle dépeint, en toile de fond, un Maroc à deux vitesses, tenaillé entre le poids de sa culture, un nationalisme indépendantiste naissant et une volonté d'émancipation sociale, notamment dans l’éducation des femmes.



Dans une déclaration à la MAP, Mme Slimani a indiqué que ce roman raconte l'histoire d'une famille au Maroc de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui.