Près de 3 000 migrants sont morts en Méditerranée

Plus de 33 000 migrants sont morts en mer en essayant d’atteindre les côtes européennes au cours de ce siècle, faisant de la Méditerranée “de loin la frontière la plus meurtrière du monde”, selon l’agence des Nations unies pour les migrations.

Après des arrivées record de 2014 à 2016, l’accord de l’Union européenne avec la Turquie pour arrêter les arrivées de Grèce et les patrouilles robustes au large des côtes libyennes ont considérablement réduit le flux, a déclaré l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Un rapport de cette Organisation indique qu’au moins 33 761 migrants seraient morts ou portés disparus en Méditerranée entre 2000 et 2017.

Le rapport conclut que la frontière méditerranéenne de l’Europe est de loin la plus meurtrière du monde.

Cette année, quelque 161.000 migrants et réfugiés sont arrivés en Europe par voie maritime, dont environ 75% en Italie, le reste en Grèce, à Chypre et en Espagne, selon les chiffres publiés. Près de 3 000 autres sont morts ou portés disparus.