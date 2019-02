Un total de 19 longs et courts métrages seront projetés en avant-première lors de la première édition du Festival international du film de Fès, prévue du 12 au 16 février courant, a annoncé, mercredi à Rabat, le président du Festival, Mohamed Belaghrib. Ces films produits au cours de l’année 2018, seront en lice pour le Grand prix, le prix du jury, le prix de la réalisation, le prix du scénario ainsi que le prix du meilleur acteur et celui de la meilleure actrice, a précisé M. Belaghrib lors d’une conférence de presse organisée par le Comité d’organisation du festival pour présenter la programmation de la première édition de cet événement cinématographique.

La présidence du jury est confiée au réalisateur palestinien Maher Hachach, a fait savoir M. Belaghrib, précisant que ce jury sera composé de la scénariste égyptienne Sanae Sheikh, du réalisateur marocain Fouad Souiba, du réalisateur italien Barbaglio Arrigo, du réalisateur grec Stella Blessi et du producteur français Ody Roos.

Concernant la participation à ce Festival international du 7ème art, 11 pays y seront représentés, à savoir la France, le Portugal, l’Espagne, le Mexique, la Grèce, l’Inde, la Tunisie, les Emirats arabes unis, l’Algérie et l’Egypte, ainsi que le Maroc, pays hôte. M. Belaghrib a, par ailleurs, relevé que des ateliers de réalisation et d’écriture de scénario au profit des étudiants de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdallah de Fès seront organisés en marge du festival, et seront encadrés par le réalisateur marocain Abdellah Zerouali, outre un séminaire international autour du thème “Approche du film cinématographique entre la production et la distribution” et des rencontres avec des réalisateurs et critiques de cinéma. Il a également souligné que le Festival sera l’occasion de rendre hommage à un certain nombre d’artistes marocains, notamment le réalisateur Mohamed Abderrahman Tazi, l’artiste Abdelwahab Doukkali, ainsi qu’un hommage posthume à l’acteur Hassan Skalli et le dramaturge Mohammed Kaghat.

Initiée par l’Association du Festival international du film de Fès, en partenariat avec le ministère de la Culture et de la Communication, le conseil de la région de Fès-Meknès, la commune urbaine de Fès et le Centre cinématographique marocain, cette manifestation culturelle tend à renforcer l’animation culturelle dans la ville et à contribuer à la dynamisation de la production du film marocain et à la promotion de l’industrie cinématographique nationale. Elle vise également à contribuer au renforcement du rayonnement culturel de la cité idrisside, aux côtés des autres manifestations culturelles et artistiques phares de la ville, dont le Festival des musiques sacrées du monde et le Festival de la culture amazighe.

Selon les organisateurs, le festival constituera ‘’un espace d’échange et de dialogue entre différentes cultures’’ et une ‘’opportunité idoine’’ pour la formation d’étudiants et de cinéphiles. Le festival mettra également l’accent sur les moyens à même de permettre au cinéma marocain de ‘’contribuer efficacement à la dynamisation de la production, de la réalisation et de la promotion du film national et de surmonter les difficultés qui freinent son développement’’.