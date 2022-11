Première édition du Festival de Marrakech du livre anglais, du 25 au 27 novembre

La première édition du Festival de Marrakech du livre anglais, un événement culturel et littéraire ayant pour objectif principal de promouvoir et d'encourager davantage l'utilisation de la langue anglaise au Maroc, aura lieu du 25 au 27 novembre.



Initié par l'Association du Festival de Marrakech du livre anglais, en partenariat avec l'Ecole académique britannique à Marrakech, l'ambassade d'Angleterre au Maroc, l'Université Cadi Ayyad (UCA) et l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), ce festival accueillera l'Association des hommes d'affaires britanniques au Maroc et l'Association maroco-britannique.



Lors d'une conférence de presse, organisée jeudi à Marrakech pour la présentation de ce festival, ses objectifs, ses spécificités ainsi que les grands axes de son programme, l'accent a été mis sur l'importance académique et intellectuelle de ce rendez-vous destiné aux intellectuels, penseurs et hommes de lettres d'expression anglaise.



Intervenant à cette occasion, l'écrivain et poète, Yassin Adnan, également président de l'Association du Festival du livre anglais à Marrakech, a fait savoir que l'ambition derrière l'organisation de cette manifestation culturelle de haute facture est d'encourager l'importation, la publication et la distribution d'ouvrages en anglais dans le Royaume.



Il vise, de même, à aider et inciter les auteurs marocains à écrire et à publier en langue anglaise, tout en offrant aux professionnels et hommes de lettres au Maroc, un espace idoine de communication, d'échange et d'établissement de liens culturels et éducatifs entre la Grande-Bretagne et le Maroc, a ajouté Yassin Adnan, également président du festival.



Le festival s'insère dans le sillage des changements en profondeur survenus par la mondialisation à l'échelle planétaire, à même de permettre à la langue anglaise de s'imposer, désormais, comme véritable langue du savoir, d'apprentissage, et de recherche scientifique, a-t-il dit.



Et de poursuivre que le Festival de Marrakech du livre anglais s'assigne pour mission de consolider le rayonnement de la ville de Marrakech en tant que destination internationale du tourisme culturel, et de booster davantage la dynamique qu'elle connaît sur les plans culturel et intellectuel.



Yassin Adnan a, dans ce sens, indiqué que ce festival contribuera, sans nul doute, à mieux repositionner Marrakech sur l'échiquier culturel et littéraire en tant que ville du livre et de l'écriture littéraire, étant donné que cette ville emblématique a servi et continue de servir de source d'inspiration pour nombre d'écrivains de renommée, qui lui ont consacré une grande place dans leurs écrits, à l'instar de l'écrivain français Claude Ollier, de l'Allemand Elias Canetti ou encore de l'écrivain espagnol Juan Goytisolo.



"Marrakech est une ville du livre par excellence car la cité abrite un espace dit +Al Koutoubiyine+, l'un des premiers espaces dédiés aux métiers du livre qu'a connu le Maroc", a rappelé Yassin Adnan.