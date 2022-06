Premier cas confirmé de variole du singe au Maroc

Un premier cas confirmé de variole du singe a été enregistré au Maroc, a annoncé jeudi le ministère de la Santé et de la protection sociale.



"Il s'agit d'un cas en provenance d'un pays européen, détecté dans le cadre du protocole établi par notre pays depuis le lancement de l'alerte sanitaire mondiale", a précisé le ministère dans un communiqué.



L'état de santé du patient est "stable et ne suscite pas d'inquiétude", a-t-il assuré, ajoutant qu'il se trouve sous surveillance médicale conformément aux mesures sanitaires adoptées en la matière.



Il a souligné que dès la confirmation des résultats des analyses de laboratoire, les centres national et régional des opérations d'urgence de santé publique ont lancé une enquête pour répertorier tous les cas contacts, afin de les surveiller et de prendre des mesures préventives pour éviter la propagation du virus.



Ces cas contacts n’ont montré aucun symptôme jusqu’à présent, affirme-t-on de même source, notant d'autre part que l'Organisation mondiale de la santé a été avisée au sujet de l’État de provenance du cas enregistré.



Le ministère de la Santé et de la protection sociale affirme qu'il continuera à communiquer avec l'opinion publique nationale sur les développements de la situation sanitaire.