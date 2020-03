Précisions du ministère de la Justice

Les activités et les employés des opérateurs

privés ne sont pas concernés



Dans le cadre des mesures préventives prises pour faire face à la situation exceptionnelle liée au risque de propagation du nouveau coronavirus sur le territoire national, le ministère de l'Intérieur annonce qu'il a été décidé, et jusqu'à nouvel ordre, d'interdire tous les rassemblements publics auxquels prennent part plus de 50 personnes.

Dans le même cadre, il a été également décidé d'annuler tous les événements et rencontres sportifs, culturels et artistiques, ajoute la même source.

Pour sa part, le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l’Economie verte et numérique a indiqué par un communiqué porté à la connaissance des opérateurs économiques privés que cette annonce ne concerne pas leurs activités et leurs employés. Ledit ministère indique que la situation sanitaire actuelle du pays permet aux entreprises qui respectent les conditions d’hygiène préconisées de fonctionner en régime normal.

La mise en place et le respect du protocole sanitaire prescrit dans les entreprises, élaboré conjointement par le ministère de la Santé et le ministère de l’Emploi, est néanmoins obligatoire, souligne la même source.

Les entreprises qui souhaitent obtenir davantage d’informations peuvent contacter la cellule de veille permanente mise en place par le ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Economie verte et numérique via l'adresse électronique Info.dgi@mcinet.gov.ma et les numéros suivants : 0667981851/ 0666241322/ 0666066569