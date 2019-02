Précisions de RAM au sujet du voyage de la délégation britannique en visite au Royaume

Suite à la publication dans différents organes de presse d’informations concernant le retard du vol du Prince Harry et son épouse, ainsi que la perte de bagages de trois passagers de la délégation les ayant précédée sur un autre vol, Royal Air Maroc tient à apporter les précisions suivantes :

« En raison d’un épais brouillard au-dessus de Londres, les autorités des aéroports de Londres, Heathrow et Gatwick, ont demandé à plusieurs compagnies aériennes dont Royal Air Maroc, de suspendre provisoirement leurs vols sur la capitale anglaise samedi dernier. Le vol AT 803, du samedi 23 février, transportant le Prince Harry et la délégation l’accompagnant a été également affecté par cette décision des autorités aéroportuaires britanniques et a dû subir un retard d’une heure.

Concernant le sujet des bagages non livrés, il est à noter que les trois passagers concernés ont bien été transportés par Royal Air Maroc sur le vol AT 801 du vendredi 22 février, entre Londres et Casablanca. Pour autant, ces passagers n’avaient pas enregistré de bagages à bord de l’avion les transportant.

Nous avons par la suite été informés que, pour des raisons purement opérationnelles propres aux trois passagers, lesdits bagages devaient être acheminés de Londres à Casablanca via une escale à Madrid à travers des compagnies aériennes autres que Royal Air Maroc. Ce n’était pas une décision de notre compagnie.

Royal Air Maroc n’est, de ce fait, nullement responsable de la non réception de leurs bagages à Casablanca, n’ayant à aucun moment transporté lesdits bagages sur ses lignes ».