Pratiques mystificatrices du gouvernement tendant à minimiser et dévaloriser le rôle des institutions, bien que clairement défini par la Constitution

Les travaux de la deuxième session du Conseil national de la Jeunesse ittihadie, tenus sous la thématique : « La Jeunesse ittihadie : Nouveau contrat et engagement continu au profit de la jeunesse marocaine », le samedi 16 novembre 2024 au siège de l’USFP à Rabat, ont été sanctionnés par un communiqué final exhaustif, éloquent et édifiant quant au diagnostic établi par les participants et aux perspectives auxquelles aspirent les acteurs concernés, soutenus et accompagnés par l’ensemble des instances du parti des forces populaires.



Ces assises ont été marquées par l’allocution d’ouverture prononcée par le Premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires, Driss Lachguar, qui n’a pas manqué de critiquer la conjoncture politique et sociale du pays « caractérisée par des régressions manifestes en matière de droits constitutionnels et d’acquis historiques, occasionnées par le gouvernement qui adopte pourtant le discours de l’Etat social. »



Pour le responsable du parti de la rose, la réalité, par contre, reflète l’absence de toute concordance entre ce concept et la pratique observée, notant à cet égard l’incapacité patente caractérisant la mise en œuvre escomptée des projets et chantiers Royaux consacrant le cachet social, en particulier celui de la protection sociale…



Là-dessus, Driss Lachguar a relevé qu’outre des pratiques tendant à minimiser et dévaloriser le rôle des institutions, « bien que clairement défini par les dispositions constitutionnelles », les agissements de « ce gouvernement libéral » manque de discernement des faits réels de cette étape et de la conjoncture vécue par le pays aux niveaux national, régional et international » menaçant la paix sociale et affectant les droits de la jeunesse marocaine » (…)



Pour sa part, le secrétaire général de la J-USFP, Fadi El Ouakili El Aassraoui, a déroulé dans son intervention un compte-rendu exhaustif de son organisation, au nom du Conseil national en prenant soin de louer la teneur de « l’allocution d’orientation » prononcée par le Premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires.



Par ailleurs, à l’issue d’un large débat, sérieux et fructueux auquel ont pris part plusieurs membres du Conseil national de la Chabiba ittihadie, se rapportant à ladite allocution du Premier secrétaire du parti, au rapport politique et organisationnel établi par le Conseil national et à la discussion des révisions et du programme d’action, les participants ont recouru au vote qui a conclu à une approbation générale et sereine…



D’autre part, le Conseil national de la J-USFP a déploré la situation désastreuse du paysage politique envenimée par le comportement « d’un gouvernement incurcif qui domine par sa composition numérique le champ politique et minimise le rôle constitutionnel de l’opposition », tout en exprimant son inquiétude de la persistance aveugle de l’Exécutif en l’absence de toute visibilité politique, ignorant effrontément les rapports et observations des institutions constitutionnelles compétentes en la matière.



Dans cette veine, il est établi dans lesdits rapports et recommandations que cet état de fait entraîne en tout état de cause l’augmentation du taux de chômage et la baisse du rythme des investissements débouchant inéluctablement sur l’amoindrissement des recettes publiques (…)



Par ailleurs, le Conseil national de la Chabiba ittihadie a longuement développé ses griefs en fustigeant «les politiques néolibérales adoptées par le gouvernement ayant engendré l’exaspération des disparités sociales et l’augmentation du sentiment d’exclusion chez les jeunes…



A cet effet, le Conseil national de la J-USFP met l’accent sur nombre de recommandations et de résolutions sur le plan régional et international mais aussi au niveau national :



- La Jeunesse ittihadie loue dans ce cadre les acquis diplomatiques réalisés sous la conduite de Sa Majesté le Roi qui furent couronnés par la reconnaissance de la souveraineté du Royaume du Maroc sur son Sahara par la république française, membre permanent par ailleurs du Conseil de sécurité de l’ONU qui fait suite à la position tout aussi favorable des USA et de l’Espagne.

- La J-USFP réitère son adhésion inconditionnelle à la défense tous azimuts de notre Cause nationale.

- La Chabiba ittihadie loue et met en avant l’organisation par l’Union socialiste des forces populaires du plus grand forum socialiste mondial, en l’occurrence le Conseil international de l’Internationale socialiste à Rabat…

- La Jeunesse usfpéise demeure attachée à son soutien constant et inconditionnel à la cause palestinienne…

- Sur le plan national, l’Organisation ittihadie des jeunes réclame la reconsidération par le gouvernement de sa conception de gestion, d’exécution et de mise en œuvre des projets Royaux, en particulier le chantier de la protection sociale.

- Elle lance, en outre, un appel à l’Exécutif de se pencher sur l’activation de la recherche de solutions réalistes et opportunes répondant aux aspirations de la jeunesse marocaine, notamment le plein emploi.

- S’agissant de l’enseignement et de la formation professionnelle, le collectif des jeunes ittihadis met l’accent sur la nécessité de réorienter le système de l’enseignement vers l’adaptation de ses programmes aux exigences du marché de l’emploi…

- D’autre part, il a été mis en avant l’exigence de lutter contre la prévarication, les différentes formes de rente et l’adoption de politiques rigoureuses s’appuyant sur les principes de transparence et de reddition des comptes (…)



Rachid Meftah