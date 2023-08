Prague annule un concert de la soprano russe Netrebko à cause de la guerre de l’Ukraine

Exposition



Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (département de la communication) organise une exposition de photographies historiques sous le thème "Mohammed V et la lutte pour l'indépendance", du 20 au 25 août à Rabat et à Laâyoune.



Cette exposition, qui s'inscrit dans le cadre de la célébration du 70e anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, donne à voir une cinquantaine de photographies mettant en lumière la symbiose et la communion entre le Glorieux Trône Alaouite et le peuple marocain et les étapes phares ayant marqué l'épopée de la lutte nationale pour la liberté et l'indépendance, indique un communiqué du ministère.



Elle se propose également de contribuer à préserver un important fragment de la mémoire nationale concernant le retour d'exil de Feu SM Mohammed V et les énormes sacrifices ayant permis de s'affranchir du joug de colonialisme pour s'atteler à la mise en place d'institutions nationales fortes et d’un Etat marocain moderne, ajoute la même source.



Parallèlement à cette exposition, un film documentaire retraçant les étapes phares de cette page lumineuse de l'histoire du Maroc, sera projeté à l’Avenue Mohammed V à Rabat et au Palais des Congrès à Laâyoune.



Festival



L'arrondissement de Hay Mohammadi à Casablanca organise, du 21 au 27 août, la deuxième édition du Festival national de Hay Mohammadi sur le phénomène des groupes musicaux.



Placé sous le thème "Phénomène des groupes : Histoire, parcours et styles", l'édition de cette année, organisée dans divers espaces culturels et artistiques du quartier Hay Mohammadi, porte le nom de feu Moulay Taher Al Asbahani, selon un communiqué des organisateurs, qui promettent une véritable célébration de cet héritage culturel.



La même source ajoute que le phénomène des groupes, avec tous leurs noms, réalisations, patrimoine et générations, est un modèle et un mouvement artistique qui a commencé dans les années soixante-dix du siècle dernier à partir d'un simple quartier marginal mais à grand apport culturel.



L'arrondissement Hay Mohammadi tiendra une conférence de presse le 18 courant, à partir de 17H00, à son siège à Casablanca, pour dévoiler le programme de cette édition et sa portée intellectuelle et communicationnel.