Poutine et Trump, deux personnalités aux antipodes

Alors qu'il se rendait à Moscou il y a cinq ans pour le concours de Miss Univers, Donald Trump s'est demandé s'il y croiserait par hasard Vladimir Poutine: "Si c'est le cas, deviendra-t-il mon nouvel meilleur ami ?"

Le milliardaire devenu président des Etats-Unis s'apprête maintenant à rencontrer son homologue russe pour leur premier sommet bilatéral lundi, à Helsinki, dans un tout autre contexte. Mais cette question reste sur toutes les lèvres.

Syrie, Ukraine, accusations d'ingérence: les contentieux se sont multipliés ces dernières années entre Moscou et Washington, mais une grande partie de l'attention portée à ce sommet sera concentrée sur la relation personnelle entre les deux hommes.

Donald Trump a de longue date exprimé son admiration pour l'homme fort du Kremlin, tandis que les renseignements américains affirment que Vladimir Poutine a ordonné une campagne discrète sur Internet visant à favoriser la victoire du magnat de l'immobilier à l'élection de 2016.

En termes de tempérament et de style, les deux présidents ne pourraient pourtant pas être plus différents l'un de l'autre.

Si Donald Trump n'a pas la langue dans sa poche et n'hésite pas à rudoyer ses interlocuteurs, ne manquant pas parfois de se contredire lui-même, Vladimir Poutine ne semble jamais pris au dépourvu en public et affiche rarement ses émotions.

Donald Trump n'hésite pas à afficher quotidiennement son humeur sur les réseaux sociaux. Vladimir Poutine ne possède même pas de smartphone et réserve sa parole aux cérémonies officielles ou aux longues séances de questions-réponses qu'il apprécie, avec un public en général conquis.

Leurs différences de caractère ne devraient toutefois pas empêcher les deux dirigeants de s'entendre.

"Poutine a démontré qu'il faisait preuve d'un réel talent pour lire les personnalités. C'est ce à quoi il a été formé en tant qu'ancien agent du renseignement et je pense qu'il sait particulièrement bien repérer les faiblesses" de ses adversaires, estime Alina Poliakova, de la Brookings Institution à Washington. "Il va complimenter Trump et tenter de créer un lien d'homme à homme avec lui. Trump sera réceptif à ce genre d'approche".

Si Vladimir Poutine choisit cette stratégie, il pourra s'appuyer sur de réelles similitudes.

Les deux hommes préfèrent les décisions-surprises et unilatérales aux longues discussions dans les locaux des institutions internationales.

Tous deux ont promis de "rendre sa grandeur" à leurs pays respectifs: Vladimir Poutine après le chaos qui a suivi la chute de l'URSS et Donald Trump après un certain déclin de l'industrie américaine.

Les experts s'accordent à dire que les deux dirigeants sont plus pragmatiques que leurs prédécesseurs du temps de la Guerre froide, qui étaient davantage guidés par leurs idéologies rivales.

Vladimir Poutine est né dans une famille ouvrière de Leningrad, redevenu aujourd'hui Saint-Pétersbourg, en 1952 avant de rejoindre les rangs du KGB en Allemagne de l'est.

Donald Trump est le quatrième d'une fratrie de cinq enfants fortunée de New York, qui a profité d'un "très petit prêt" d'un million de dollars octroyé par son père pour commencer son empire immobilier.

Dans leur jeunesse, les deux hommes avaient tendance à se retrouver dans des bagarres, Vladimir Poutine dans les rues de Leningrad où il a appris à "frapper le premier" et Donald Trump avec ses camarades de classe, selon les médias américains.

Dans les années 1980, au moment où Donald Trump regardait son empire immobilier s'étendre, Vladimir Poutine regardait l'Union soviétique se désintégrer.

Le milliardaire républicain a affiché dans les médias quasiment tous les aspects de sa vie personnelle, depuis sa carrière d'homme d'affaires jusqu'à son passage par la télé-réalité dans les années 2000.

En revanche, très peu de choses sont connues sur M. Poutine, qui a grimpé les échelons de l'appareil d'Etat russe, de conseiller à la mairie de Saint-Pétersbourg jusqu'à Premier ministre, nommé par le premier président russe, Boris Eltsine.

Si la famille de Donald Trump est au coeur de son image publique, Vladimir Poutine garde, lui, un secret quasi absolu sur la sienne: divorcé de sa femme Lioudmila, il a deux filles dont peu de choses sont connues.