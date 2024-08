Poursuite en beauté du Rab'Africa Summer Festival avec ALI S, Duke et Asmaa Lamnawar

"Etre ici"

La 5ème édition du parcours artistique "Etre ici" se tiendra, les 14 et 15 septembre à Tanger, l'occasion de découvrir la ville loin des chemins balisés.

Populaire et exigeante, cette manifestation artistique éphémère est une expérience unique, qui propose au public une rencontre inédite entre des artistes venus d'ici et d'ailleurs et des lieux emblématiques de Tanger, indique un communiqué des organisateurs.

Cet événement fédérateur offre une plongée dans le patrimoine, une scène artistique vivante et iconoclaste, et des lieux identitaires et habituellement fermés au public.

Pour cette édition, "Etre ici" ouvre de nouvelles portes en investissant des lieux singuliers, insolites et parfois insoupçonnés du patrimoine tangérois pour des rencontres artistiques. Pendant ces deux jours, les artistes font revivre les lieux, en leur donnant une lecture entre passé, présent et futur, de nouveaux terrains d'inspiration et d'action pour une scène éclectique.

"Installations, performances, vidéos, photos, musique, chant, danse... plus de 40 artistes", relève la même source, notant que pour ses 10 ans, "Etre ici" met le public au coeur de l'événement, avec des ateliers, des moments d'interactivité et d'échange.

Cet événement se déroulera dans des lieux de mémoire, qui souvent ont fait l'histoire de Tanger, celle de rencontres mémorables et de fêtes magiques, des lieux témoins de la richesse architecturale de la ville.



Au programme de cet événement figurent des performances avec les chorégraphes et les danseurs des compagnies Col'Jam, Passaros et Tramaluna, et un cinéma éphémère et en plein air avec la cinémathèque de Tanger, ainsi qu'un spectacle de lumière et interactif.

Né de rencontres et d'amitiés, le collectif "Etre ici" mêle les expériences, les regards et les compétences au service d'une vision partagée. Son moteur est l'envie de s'ancrer et de s'impliquer dans le tissu culturel de la ville de Tanger.