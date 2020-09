Pourquoi la famille Kardashian a voulu que l’émission s ’ arrête

Après l’annonce inattendue de l’arrêt de son émission de téléréalité, L’incroyable famille Kardashian, le clan Kardashian-Jenner est toujours autant sous le feu des projecteurs. Récemment, ce sont les raisons derrière cet arrêt brutal qui ont été révélées. Et surprise : cette décision n’a pas (du tout) été unanime au sein de la célèbre famille ! C’est la fin d’une ère, décriée par certains, adorée par d’autres. Le 9 septembre dernier, c’est comme à son habitude sur Instagram que Kim Kardashian a annoncé la nouvelle à ses millions de fans : «C’est le cœur lourd que nous avons pris la difficile décision en tant que famille de dire au revoir à L’incroyable famille Kardashian. Après ce qui aura duré 14 ans, 20 saisons, des centaines d’épisodes et de nombreuses émissions dérivées, nous sommes plus que reconnaissants envers vous tous qui nous avez regardés pendant toutes ces années», a indiqué l’épouse de Kanye West, suscitant le désarroi de ses fans. Il faut dire qu’en quatorze années de rebondissements, moments gênants et confidences autour d’une salade, le clan Kardashian-Jenner a su fidéliser une audience toujours plus grandissante. Des fans qui ont (presque) tout vécu avec cette drôle de famille, notamment la transition de Bruce en Caitlyn Jenner. Lors de la dernière saison diffusée, c’est la grosse bagarre entre Kim et Kourtney Kardashian qui a provoqué un énorme buzz sur les réseaux sociaux. Alors, pourquoi arrêter l’émission en si bon chemin ?